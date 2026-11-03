Amargo fracaso para Manu Sánchez en su intento de sustituir a David Broncano

El Perro Andaluz fracasó en su intento de ganar la franja del access prime time frente a El Hormiguero y Horizonte en una noche marcada por la ausencia de emisión de La Revuelta de David Broncano en La 1. La programación de la cadena pública volvió a experimentar un cambio destacado al prescindir por tercera vez consecutiva del espacio de humor y entrevistas.

Esta ausencia prolongó la racha sin emisiones de La Revuelta, que llevaba sin aparecer en la parrilla desde el martes anterior debido a la cobertura especial que RTVE preparó tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el que murieron 69 personas, priorizando así la información sobre el siniestro y dejando atrás las entregas protagonizadas por figuras como Gabriel Rufián e Irene Montero.

Para cubrir este hueco en el access de las 21:55 a las 23:15 horas, La 1 apostó por una entrega extraordinaria de El Perro Andaluz, el formato de humor presentado por Manu Sánchez. Este especial incluyó el característico monólogo de actualidad de su conductor, marcado por el accidente ferroviario de Toledo y sus consecuencias, recibió a Gonzalo Miró para hacer una defensa a ultranza del ministro Óscar Puente y sirvió además para calentar motores de cara al segundo pase semanal del programa, previsto para su emisión habitual en el prime time del jueves.

A pesar de registrar un aceptable respaldo con un 11,9% de cuota y 1.411.000 espectadores —lo que supuso su récord de espectadores de la temporada—, el espacio no logró imponerse en su franja. El Hormiguero de Antena 3 amarró el liderazgo con un 13,5% y 1.644.000 televidentes, mientras que el especial de Horizonte en Cuatro dio la gran sorpresa de la noche al registrar un potente 12,2% y 1.501.000 espectadores, dejando a la propuesta de RTVE sin el ansiado triunfo en el access.

En el grueso del prime time, la ficción turca En Tierra Lejana volvió a reinar en Antena 3 un lunes más. A pesar de bajar ligeramente respecto a la semana anterior, la serie se mantuvo en lo más alto al anotar un 12,4% de share y 784.000 espectadores, dominando con solvencia frente a sus competidores. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche llegó con la segunda posición, que fue a parar a manos de MasterChef Celebrity Legends.

El talent culinario de La 1, inmerso ya en su recta final tras su última y lacrimógena expulsión de David Bustamante, escaló hasta un 12,8% de share y 597.000 televidentes. Esta marca supuso el récord de cuota de la edición para el programa de RTVE, un impulso propiciado en buena medida por su tardío horario de finalización, que se prolongó hasta las 02:20 de la madrugada sin apenas competencia en late night.

Gracias a este empuje, el formato de cocina dio el sorpasso a La Isla de las Tentaciones en la franja de estricta coincidencia, que abarcaba de 23:25 a 01:05 horas. El reality de Telecinco presentado por Sandra Barneda acusó una pequeña pérdida de fuelle y descendió hasta un 11,5% de share y 661.000 espectadores, firmando su cuota más baja en cinco entregas y su segunda emisión menos vista de toda la temporada.

En la franja de coincidencia exacta, En Tierra Lejana lideró con un 12,4% (776.000), seguido de cerca por MasterChef Celebrity con un 12% (750.000) y por el formato de Telecinco con un 11,1% (693.000). Por su parte, en el duelo particular entre las cadenas secundarias, Cuatro se impuso a laSexta gracias al final de temporada de En el Punto de Mira, que promedió un 7,3% y 499.000 espectadores para superar a la película Mechanic: Resurrection, que se conformó con un 6,3% y 432.000 televidentes.