La batalla judicial en torno a Pasapalabra no deja de sumar frentes abiertos. Al margen de la conocida disputa por los derechos de explotación de pruebas icónicas como 'El Rosco', 'AlaZ' o 'Rueda la letra', el concurso vive ahora un nuevo y decisivo capítulo centrado estrictamente en la propiedad intelectual de su propia marca comercial.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha emitido un dictamen en el que desestima el recurso presentado por ITV Studios —la productora británica propietaria internacional del formato— y declara la nulidad del registro europeo de la marca 'Pasapalabra'. A través de su Quinta Sala, el organismo comunitario concluye que la compañía actuó de "mala fe" en el momento de solicitar dicho registro a nivel comunitario en el año 2009.

La resolución, fechada el 13 de octubre de 2026, ratifica la decisión adoptada previamente por la División de Anulación en septiembre de 2025 e impone a ITV Studios el deber de asumir las costas de ambos procedimientos, que ascienden a 1.630 euros. Esta decisión supone un espaldarazo jurídico para Mediaset, que canalizó la petición de nulidad a través de su sociedad italiana Reti Televisive Italiane (RTI).

El origen de este litigio se remonta a enero de 1999, cuando Mediaset Italia impulsó Passaparola, un concurso televisivo que combinaba dinámicas de juegos alfabéticos y pruebas de agilidad mental. Dicha denominación fue creada y emitida por RTI entre 1999 y 2008, un año antes de que el formato cruzara las fronteras españolas.

En su sentencia, la EUIPO subraya que ITV Studios conocía perfectamente el éxito que el formato cosechaba en Italia y decidió registrar el nombre en el ámbito comunitario con "intenciones deshonestas", pretendiendo monopolizar un título atractivo sin haber adquirido legítimamente los derechos de su creación original a su socio transalpino. El organismo señala que tal actuación vulnera las prácticas comerciales honestas y la lealtad en el sector.

La postura de ITV Studios y los escenarios de futuro

Por su parte, desde ITV Studios han defendido firmemente su posición histórica. La productora sostiene que ostenta los derechos exclusivos tanto sobre el formato global como sobre el nombre comercial en España —avalados por sucesivos pronunciamientos judiciales en el marco de sus disputas con Mediaset— y recuerda que Atresmedia continúa operando como su licenciatario legal en el país.

No obstante, este revés en torno a la marca no pone en peligro la emisión actual del programa en la parrilla de Antena 3 de la mano de Roberto Leal. En el plano puramente televisivo, los formatos y los nombres comerciales operan bajo marcos jurídicos diferenciados: un hipotético cambio en la titularidad de la marca no implica la transferencia directa del programa de televisión.

La resolución de la EUIPO no es firme y abre un nuevo plazo de dos meses para que ITV Studios recurra ante el Tribunal General de la Unión Europea, dejando abierta una vía judicial que amenaza con prolongar aún más uno de los culebrones industriales más complejos y costosos de la historia de la televisión en España.

Antecedentes y contiendas previas del conflicto

Para comprender la magnitud de este nuevo revés legal, es necesario recordar el largo historial de enfrentamientos que, durante más de una década, ha enfrentado a las principales cadenas de televisión en España. El origen del conflicto actual se remonta a la abrupta sentencia del Tribunal Supremo en 2019 que obligó a Telecinco a cesar la emisión de Pasapalabra, un golpe histórico que reconfiguró las tardes televisivas y propició el posterior salto del formato a Antena 3. Esta fractura inicial no solo desató un trasvase masivo de espectadores, sino que dio pie a una millonaria condena económica contra Mediaset, ratificada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid en más de 73 millones de euros en concepto de compensación por beneficios ilícitos.

A este frente económico se sumó de forma imprevista otra sacudida judicial cuando el Tribunal Supremo ratificó la prohibición a Atresmedia de seguir emitiendo 'El Rosco', al dictaminar que esta prueba final constituye una obra creativa independiente protegida por los derechos de la productora holandesa MC&F. Ante esta resolución, Mediaset ejecutó un movimiento estratégico al adquirir en exclusiva los derechos de la mítica sección para impulsarla bajo nuevas fórmulas, mientras que Atresmedia optó por blindar su concurso de la mano de Roberto Leal introduciendo 'AlaZ', una alternativa adaptada de un formato internacional que mantiene con vida el éxito del programa vespertino.

De este modo, el tablero audiovisual español se ha convertido en un complejo tablero de ajedrez donde coexisten reclamaciones cruzadas por presuntos plagios, batallas por los derechos de autor de las pruebas estrella y, ahora, un pulso definitivo por la titularidad de la marca comercial en Europa. Cada uno de estos frentes —desde las indemnizaciones millonarias hasta la actual anulación del registro en la EUIPO— demuestra que el culebrón judicial de Pasapalabra sigue escribiendo capítulos impredecibles que continúan redefiniendo las reglas de la industria televisiva y la competencia entre grupos de comunicación.