Javier Ruiz llama "basura" a Horizonte y lloriquea por La Séptima: "Nos ponen zancadillas"

El periodista Javier Ruiz ha cargado con dureza contra "la deriva editorial" de Cuatro y especialmente contra el programa Horizonte en una reciente entrevista concedida a 'Media Festival'. Aprovechando la inminente puesta en marcha de La Séptima, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras en el que asumirá la dirección editorial y el espacio nocturno La Última Hora, el comunicador ha lamentado el cambio ideológico que, a su juicio, ha sufrido la cadena de Mediaset respecto a sus orígenes.

Han pasado 21 años desde que, un 7 de noviembre de 2005, Cuatro iniciara sus emisiones con rostros tan conocidos como los de Iñaki Gabilondo y el propio Javier Ruiz al frente de los servicios informativos. Sin embargo, considera que la perspectiva actual dista mucho de aquellos inicios. "Yo no reconozco el canal que inauguramos Iñaki Gabilondo con sus informativos a la noche, yo con los informativos al mediodía. No lo reconozco. Veo cosas que no entiendo y compañeros a los que ya no quiero llamar compañeros", expresa el periodista en la entrevista.

La crítica de Ruiz se torna especialmente incisiva al analizar espacios como el exitoso Horizonte, conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter. Al referirse a determinados contenidos emitidos en este formato y en otros espacios del canal, el presentador recurre a una contundente analogía: "Yo digo de la basura lo que digo de la pornografía. No sé definirla, pero sé reconocerla cuando la veo. Hay cosas que no son periodismo".

Para ilustrar este malestar, el periodista menciona situaciones concretas ocurridas en pantalla, como el trato dispensado a personas acampadas en la Puerta del Sol: "Esto de insultar a un acampado en Sol porque estás en desacuerdo y le llamas 'piojoso, dúchate, utiliza champú'. ¿Esto qué es? ¿Tú te imaginas que porque nosotros tengamos una mirada progresista, insultemos a Feijóo? Es que no cabe. Se dice 'no, son polarizadores'. Polarizadores no. Hay una parte que está provocando y hay una parte que está soportando. Y te digo una cosa: después de muchos años, tengo amigos allí dentro que tampoco reconocen lo que hay".

La polémica en torno a TVE y la doble vara de medir

Durante la charla en el citado medio, el comunicador también aborda las acusaciones que tachan a Radio Televisión Española (RTVE) de actuar como un altavoz gubernamental bajo la etiqueta de 'Telepedro'. Frente a estas críticas, Ruiz habla sobre la independencia de los medios y la afinidad política: "Los que ahora dicen 'Telepedro', cuando llegue 'Telealberto', si llega 'Telealberto', ¿no van a decir que es 'Telealberto'? ¿Entonces qué será, una tele libre e independiente?".

En la misma línea, cuestiona la parcialidad del sector crítico al señalar que "o los canales que ahora mismo hacen la ola a Santiago Abascal, ¿eso no es 'Telesanti'? ¿Esta gente no tiene ningún conflicto de intereses, solamente es en un lado? Insisto, ya está bien de la hipocresía de señalar todo lo mal que lo hace la izquierda y de callar y de ocultar lo que ocurre al otro lado. No pasa nada. Televisión Española es libre de tener una línea editorial, como es libre Telecinco o Antena 3 y nadie se escandaliza por ello".

De cara al estreno de su nuevo proyecto televisivo, La Séptima —cuyo inicio de emisiones está fijado para este jueves 5 de noviembre en la franja de 21:00 a 01:00 con su programa La Última Hora—, el director editorial ha denunciado los supuestos obstáculos institucionales y económicos que han tratado de boicotear el lanzamiento del canal.

Según detalla el periodista, el proceso ha estado marcado por una fuerte oposición: "No he visto más obstáculos a una televisión jamás en la vida. Ha habido 23 licencias de televisión en España y no se ha recurrido ninguna". Asimismo, apunta a la existencia de "tres contencioso-administrativos. Y maniobras políticas, llevamos maniobras económicas, llevamos maniobras técnicas, llevamos zancadillas". Ruiz concluye advirtiendo sobre la dureza del proceso: "No he visto nunca, jamás, una descarga de odio y trampas para que una televisión no salga como esta. Así que tenemos muchas cosas en común con las teles del pasado, pero las maniobras para que no salgamos del presente, estas yo no las había visto jamás".