Lágrimas en MasterChef: la carta de Daniella a David Bustamante antes de ser eliminado

La noche en las cocinas de MasterChef dejó uno de los momentos más emotivos de la edición. Daniella Bustamante acudió al programa para dar una sorpresa y mostrar su apoyo incondicional a su padre, David Bustamante, provocando las lágrimas de ambos durante el reencuentro.

El momento cumbre de la visita se vivió cuando Daniella, la hija que el artista tiene en común con Paula Echevarría, leyó una emotiva carta a su padre frente a los jueces y compañeros. Lo primero que comentó la joven fue: "Escribir no se me da muy bien, pero por ti lo intentaré. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo, porque haces que todo sea más divertido y se vea como un juego".

Daniella le confesó sentir un profundo orgullo por su dedicación. "Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, tanto profesional como personalmente, porque eres la persona con mayor fuerza de voluntad y dedicación que conozco. No sabes proponerte algo y no conseguirlo". Daniella quiso darle las gracias a su padre: "A pesar de lo agobiada que haya llegado a estar por los estudios, siempre me has hecho ver que estabas orgulloso de mí y que podría con todo".

La declaración de amor de @David_Busta a su hija Daniella en 'MasterChef Celebrity Legends': "Eres el resumen más perfecto de mis sueños. La luz de mis ojos" https://t.co/QVFLHW1ZVd #MCCLegends — MasterChef (@MasterChef_es) November 2, 2026

Para terminar, Daniella destacó uno de los mayores aprendizajes que ha sacado de su padre. "Todos los que te rodeamos sabemos lo fuerte que eres y el esfuerzo que le pones a todo. Como tú siempre me dices, lo que opine gente ajena no es importante. Criticar tras una pantalla es muy fácil y llegar a donde tú estás no. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero, papi".

A continuación, padre e hija compartieron fogones y mostraron la complicidad que les une. El cantante explicó su manera de educar y el rol que asume en la vida de su hija: "Soy exigente y sé decir que no. No soy un padre 'maleducador', lo que sí soy es súper mega amoroso. Es el amor de mi vida".

Cuando terminaron de cocinar, Bustamante reconoció el impacto de su presencia tras un tiempo de mucha exigencia: "Llevaba mucho tiempo sin emocionarme como hoy. Es muy especial que esté ella aquí, es un regalazo y una cura para el alma".

David ha contado: "Cuando era pequeña me decía que yo iba a ser su príncipe, yo lo era todo para ella". Algo a lo que Daniella ha respondido: "Pero si tú me decías que no podía tener novio hasta los 40". También aprovechó para recordar con humor el cariño por su familia: "Mi príncipe ahora es mi niño, soy una hermana muy orgullosa", ha dicho sobre su hermano pequeño, fruto de la relación de Paula Echevarría y Miguel Torres.

A pesar de la inyección de energía y la emotiva velada, la jornada tuvo un sabor agridulce en lo competitivo, ya que David Bustamante terminó siendo el expulsado a las puertas de la semifinal. En su despedida, el artista dedicó sus últimas palabras en el concurso a su hija, reafirmando que ella es la luz de sus ojos y su mayor motivo de orgullo.