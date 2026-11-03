TVE lanza un "vídeo obituario" con sus presentadores y los espectadores sentencian: "Suena a despedida"

RTVE ha lanzado un nuevo vídeo promocional bajo el lema "Televisión con todas las letras. RTVE, con nombre propio" y el hashtag #ImparablesRTVE. En el spot desfilan decenas de rostros conocidos de la casa como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Gonzalo Miró, Inés Hernand, Esther Palomera, Jacob Petrus, Jordi Hurtado, Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo y Paula Vázquez, entre otros, en un montaje con pantallas gigantes y firmas animadas.

Televisión con todas las letras ✨ ✍️RTVE, CON NOMBRE PROPIO #ImparablesRTVE pic.twitter.com/e2RWIzYZhF — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 2, 2026

La pieza audiovisual ha desatado un intenso debate en la red social X, pues numerosos usuarios e internautas han interpretado este despliegue de caras conocidas no como una simple campaña de imagen, sino como un homenaje de despedida ante las próximas elecciones presidenciales y un posible cambio de ciclo político que podría suponer la salida de muchas de sus figuras más emblemáticas y afines a la actual dirección.

Entre los comentarios más repetidos, destaca la sensación generalizada de que la cadena se está preparando para un relevo inminente, con reflexiones de usuarios de X que señalan que es "un vídeo que suena a despedida de la mayoría". En esta misma línea se sitúan otros perfiles en la red que califican el spot como "un obituario en imágenes magistral y precioso", o quienes lamentan la situación afirmando que ojalá sea solo una apariencia y que no saben si podrán "soportar un nuevo hundimiento de la tele pública plural y de calidad". Frente a esta lectura del adiós, algunos usuarios intentaban calmar las aguas apuntando que este tipo de formatos ya se habían empleado la temporada pasada, o señalando que ciertos rostros históricos parecían inamovibles como Jacob Petrus o Jordi Hurtado.

Más allá de la lectura electoral, el vídeo de RTVE volvió a poner sobre la mesa la intensa polémica en torno a la neutralidad y la imparcialidad de los informativos y programas de la cadena pública. Las críticas no tardaron en aflorar por parte de sectores que cuestionan el sesgo ideológico de la corporación y la presencia de determinados colaboradores. Entre los mensajes más críticos figuran los de cuentas que tildan a la cadena de "Televisión con todos los bulos", o de quienes califican de insulto para los profesionales de RTVE ver a determinadas colaboradoras en esta promo y recuerdan que una cadena pública no tiene que imitar a Telecinco.

En contraposición, los defensores de la actual etapa de la televisión pública también han hecho acto de presencia en la red social para mostrar su apoyo incondicional a los profesionales del ente con mensajes de apoyo a los valores de la cadena o alabando la calidad de la televisión pública.