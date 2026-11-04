Atresmedia, Prisa y Mediaset encabezan el top 10 de la industria mediática en España, según el Instituto Coordenadas

Atresmedia, Prisa y Mediaset España son los tres únicos grupos de comunicación españoles que superan los 750 millones de euros de facturación, según el informe El top 10 de la industria mediática en España 2026: liderazgo, situación y transformación, elaborado por el Equipo de Análisis y Prospectiva del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Según el estudio, Atresmedia, presidida por José Creuheras, lidera el sector con 1.002 millones de euros de ingresos en 2025. Le siguen Prisa, presidida por Joseph Oughourlian, con 904 millones, y Mediaset España, con 770 millones. Al frente de Mediaset está desde marzo Mario Rodríguez Valderas, cuya llegada ha marcado, según el informe, un punto de estabilización tras un año de caída de ingresos.

Por debajo de los 500 millones se sitúa un segundo grupo de seis compañías privadas, que es el segmento más dinámico del sector. Henneo, presidido por Fernando de Yarza, es el grupo que más crece, un 15,5%, impulsado por su división tecnológica. Le siguen Vocento (Ignacio Eyriès), Prensa Ibérica (Javier Moll), Unidad Editorial (Marco Pompignoli), Grupo Godó (Carlos Godó) y Ábside Media (José Luis Restán). RTVE, presidida por José Pablo López, completa el top 10 como operador público, tras cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones de euros.

El informe destaca que el sector cierra el ejercicio mayoritariamente en positivo. Vocento vuelve a beneficios, RTVE logra superávit y Atresmedia y Godó mantienen ganancias. Prisa y Prensa Ibérica son los dos grupos que cierran con pérdidas.

"Liderar hoy un grupo de comunicación es un reto titánico: la publicidad se desplaza, la audiencia se fragmenta y la inteligencia artificial redefine el oficio. Los grandes líderes del sector en España están respondiendo con una capacidad de adaptación superior a la de muchos de nuestros países de referencia, y eso es una buena noticia para la economía y para la democracia", afirmó Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.

El estudio identifica como principales oportunidades la diversificación de ingresos, el crecimiento de las suscripciones digitales, la integración de la inteligencia artificial y la confianza de las marcas periodísticas como ventaja competitiva frente a las plataformas. La radio se mantiene como uno de los formatos con mejor salud del sector. El informe enmarca este análisis en un mercado español de entretenimiento y medios que facturó 43.012 millones de euros en 2025, un 4% más, y que crecerá un 2,3% anual hasta 2030, según datos de PwC.