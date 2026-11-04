Broncano responde a los rumores: ¿Estará Abascal en 'La Revuelta' la próxima semana?

A falta de pocas semanas para la cita electoral del 29 de N, el misterio por saber qué candidatos se sentarán en el sillón de entrevistas de La Revuelta en TVE sigue generando titulares. Mientras que por el plató del espacio de access prime time de La 1 ya han desfilado perfiles políticos como Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián, y con la confirmación ya sobre la mesa de Ada Colau, la gran incógnita residía en los movimientos que harían desde las filas del Partido Popular y Vox.

Todo apuntaba a un plantón definitivo por parte de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, especialmente tras meses de crítica campaña de los populares y la formación ultraderechista contra la radicalización de RTVE. Sin embargo, los abrumadores datos de audiencia cosechados por los líderes políticos —con un imponente 33,9% de cuota y 4.319.000 espectadores en el caso de Pedro Sánchez, y un notable 21,7% con más de 2,6 millones de telespectadores para Montero y Rufián— parecen haber cambiado el tablero de juego.

El propio David Broncano desvelaba las pistas este pasado martes durante su charla con la periodista Almudena Ariza en el programa. Ante la pregunta directa de su invitada sobre quiénes serían los próximos en sentarse con él, el presentador confesaba: "Ha confirmado Frente Amplio que creo que vienen la semana que viene o la otra y es posible, hay voces que dicen que puede que venga Santiago Abascal, el líder de Vox", dijo, alimentando los rumores sobre esta posible visita que por el momento ambas partes se niegan a confirmar. La reacción del público con un espontáneo "A puerta cerrada" desataba las risas en plató, dando pie a que Ariza reflexionara sobre el papel de la televisión con el dirigente: "Tiene planes para RTVE, lo han dicho ellos. Quizás le preguntaría por sus planes para la radiotelevisión pública".

Las piezas parecen encajar, y es que diversos medios apuntaban este martes que la visita de Abascal al formato de La 1 podría quedar sellada de cara al próximo lunes 9 de noviembre. Consciente del escaparate masivo que supone el programa para seducir a nuevos electores y proyectar una imagen más cercana —tal y como ya hiciera en su paso previo por El Hormiguero en comicios pasados—, el líder de Vox estaría valorando dar el paso.

Esta decisión supone un giro radical de guion tras sus críticas hacia el ente público y la deriva que ha tomado durante los años de sanchismo. De hecho, tras la visita del presidente del Gobierno, el propio Abascal no dudó en calificar la entrevista de "masaje". "Ayer lo teníamos en televisión, haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles", sentenció entonces el líder de la formación verde contra la intervención del jefe del Ejecutivo.

La previa de Pedro Sánchez antes del accidente de Urda

La comparecencia de Pedro Sánchez en el plató de TVE supuso una maniobra de distensión en la que el presidente compaginó las bromas con los pines de "Perro Sanxe" junto a David Broncano, eludiendo al mismo tiempo un marcaje político férreo frente a sus controversias más delicadas. Entre guiños sobre su aspiración de renovar el mandato por "4 años más" e ironías con el CIS de José Félix Tezanos —aludiendo a que los puntos se los dejaba a sufragio del propio sociólogo—, el jefe del Ejecutivo despachó los escándalos de su legislatura.

Calificó como una "decepción doble" el caso de José Luis Ábalos, evitó entonar el mea culpa por la crisis diplomática de Ceuta y blindó a su entorno familiar, defendiendo que su hermano David fue condenado por "ser el hermano del presidente del Gobierno" y tildando de infundadas las sospechas sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Aquella atmósfera de complicidad absoluta y tono distendido sirvió como antesala mediática clave, disputándose en un inusual clima de aparente normalidad institucional justo antes de que la actualidad política quedara abruptamente congelada por el trágico choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda.