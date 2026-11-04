En RTVE reducen el podcast de Jordi Wild a hablar de gimnasio y tributar en Andorra

La televisión pública vuelve a situarse en el centro de la polémica por el tratamiento que dispensa a los espacios de comunicación ajenos a los medios tradicionales. Esta vez, el blanco de las críticas ha sido The Wild Project, el popular podcast de Jordi Wild, que se prepara para entrevistar a los principales candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante una intervención en LaHora2N, de RTVE, la politóloga Carmen Lumbierres ha reducido el contenido del programa a conversaciones sobre gimnasio y sobre cómo tributar en Andorra.

La intervención se produce en un momento especialmente significativo. Jordi Wild ha conseguido que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau acepten participar en una serie de entrevistas electorales que se publicarán el próximo 13 de noviembre. Una iniciativa que permitirá a los dirigentes políticos dirigirse a millones de espectadores sin pasar por los platós de las grandes cadenas de televisión.

La descripción realizada por Lumbierres resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta la trayectoria de un programa que, desde su estreno en marzo de 2020, ha abordado asuntos relacionados con la ciencia, la historia, la filosofía, la política, la psicología y la actualidad internacional. Una diversidad de contenidos que poco tiene que ver con la imagen simplificada que la politóloga ha trasladado desde la televisión financiada con dinero público.

En RTVE aseguran que el podcast de Jordi Wild habla sobre gimnasio y sobre tributar en Andorra: pic.twitter.com/apqkhbgbzI — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 2, 2026

Un podcast reconocido con un Premio Ondas

Lejos de limitarse a hablar de gimnasios y fiscalidad, The Wild Project se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos de la comunicación digital en español. El programa supera los 7,4 millones de suscriptores en YouTube y acumula miles de millones de visualizaciones, unas cifras que lo sitúan entre los espacios de conversación con mayor alcance del panorama nacional.

A lo largo de sus más de seis años de trayectoria, Jordi Wild ha entrevistado a centenares de personalidades de ámbitos muy diferentes. Por sus micrófonos han pasado escritores como Arturo Pérez-Reverte, actores internacionales como Charlie Sheen, periodistas como David Jiménez y Javier Chicote, así como especialistas en criminología, divulgadores científicos, empresarios y analistas de política internacional.

El reconocimiento también ha llegado desde la propia industria audiovisual. En 2022 y 2023, The Wild Project recibió el premio ESLAND al mejor talk show. En 2025, Jordi Wild fue distinguido con el Premio Ondas Global del Podcast a la Trayectoria, uno de los galardones más destacados del sector.

A estos reconocimientos se suma su capacidad para mantener conversaciones de varias horas de duración con invitados de perfiles ideológicos y profesionales muy distintos. Un formato que ha conseguido atraer a millones de espectadores y que permite abordar asuntos complejos con una profundidad poco habitual en los espacios televisivos convencionales.

Por tanto, aunque el programa también haya dedicado tiempo al deporte o a cuestiones fiscales, reducir toda su trayectoria a esos dos asuntos supone ofrecer una imagen manifiestamente incompleta de uno de los podcasts más populares de España.

Cuatro candidatos ante los micrófonos de Jordi Wild

El próximo reto del creador de contenido será entrevistar a los cuatro principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno en una serie de encuentros individuales que se publicarán el 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.

Wild ha establecido unas condiciones comunes para todos los participantes. Las entrevistas tendrán una duración de entre 60 y 90 minutos, no se facilitarán las preguntas por adelantado y los equipos de los candidatos no podrán exigir modificaciones posteriores en las grabaciones.

El creador también ha anunciado que contará con dos periodistas independientes encargados de verificar los datos aportados por los dirigentes políticos. Su intención es evitar los discursos preparados y plantear preguntas que puedan resultar incómodas para los entrevistados.

La iniciativa representa un nuevo ejemplo del creciente protagonismo de los creadores digitales en la comunicación política. Un fenómeno que permite a millones de ciudadanos acceder a entrevistas con los principales dirigentes sin depender exclusivamente de los informativos y programas de las grandes cadenas.