Estos son los programas clónicos de la parrilla de La Séptima: 13 horas ininterrumpidas de turra sanchista

La cadena La Séptima se prepara para arrancar sus emisiones oficiales este próximo jueves 5 de noviembre, y lo hace anunciando una imponente parrilla de programación que promete convertirse en un auténtico ejercicio de ingeniería televisiva. Bajo la premisa de cubrir la actualidad "de principio a fin", el canal ha diseñado una maratón que, de lunes a viernes, acumulará 13 horas ininterrumpidas de bucle político y análisis monocolor, consolidando una factoría de turra sanchista dispuesta a ocupar las pantallas desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada.

La cadena apostará desde su primer día por un modelo de programas clónicos donde los rostros irán rotando en un mismo plató, pero el mantra ideológico y la perspectiva oficialista permanecerán inalterables bloque a bloque, configurando una apisonadora mediática de la que los futuros espectadores ya han comenzado a quejarse en redes sociales, donde han puesto de manifiesto la nula variedad de contenidos del canal.

De lunes a viernes, 13 horas de sanchismo:

12:00 – 15:00 h | El Pulso (con Verónica Sanz): El pistoletazo de salida del maratón diario (precedido por reemisiones matutinas para asegurar la dosis). Desde el mediodía, se marcará el compás ideológico que se repetirá, con leves variaciones estéticas, durante toda la jornada.

El pistoletazo de salida del maratón diario (precedido por reemisiones matutinas para asegurar la dosis). Desde el mediodía, se marcará el compás ideológico que se repetirá, con leves variaciones estéticas, durante toda la jornada. 15:00 – 17:00 h | En Línea (con Sarah Santaolalla): Sin respiro, un formato en directo que, bajo la coartada de "cuestionar discursos", se dedicará a confrontar voces críticas y blindar los argumentarios gubernamentales bajo el pretexto de decir "lo que otros no se atreven".

Sin respiro, un formato en directo que, bajo la coartada de "cuestionar discursos", se dedicará a confrontar voces críticas y blindar los argumentarios gubernamentales bajo el pretexto de decir "lo que otros no se atreven". 17:00 – 19:00 h | Sobre la Mesa (con Rocío Delgado): Aunque se venda una pretendida variedad temática (cultura, salud, educación), la política impregnará cada esquina. Un espacio para prometer poner "los bulos en su sitio".

Aunque se venda una pretendida variedad temática (cultura, salud, educación), la política impregnará cada esquina. Un espacio para prometer poner "los bulos en su sitio". 19:00 – 21:00 h | La Diana (con Noor Ben Yessef): La supuesta cercanía a los datos y a las personas se transformará en la herramienta perfecta para dirigir el foco hacia los culpables que interesan al relato imperante.

La supuesta cercanía a los datos y a las personas se transformará en la herramienta perfecta para dirigir el foco hacia los culpables que interesan al relato imperante. 21:00 – 01:00 h | La Última Hora (con Javier Ruiz): Cuatro horas nocturnas de apoteosis final. Un despliegue mastodóntico de debates y voces alineadas para cerrar la jornada con El Observatorio de La Séptima midiendo la demoscopia nacional bajo su prisma particular.

El fin de semana: mismo adoctrinamiento, pero más humor

Cuando llegue el fin de semana, la maquinaria no frenará; simplemente cambiará de disfraz para enmascarar la misma agenda ideológica bajo una pátina de supuesto "humor y entretenimiento".