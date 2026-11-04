La izquierda miente: la verdad sobre el toque de atención de la FAPE a Carmen Porter

La izquierda política y mediática se ha lanzado en tromba una vez más contra el programa Horizonte de Cuatro y sus presentadores, Iker Jiménez y Carmen Porter. Tras la publicación de la última resolución de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE (Resolución 2026/274), diversos sectores acusan al espacio de propagar discursos de odio y de violar sistemáticamente los códigos éticos. Sin embargo, un análisis riguroso del dictamen demuestra cómo el relato de la izquierda manipula los hechos y oculta lo verdaderamente sustancial:la FAPE ha desestimado las acusaciones más graves dictadas contra Carmen Porter.

La denuncia presentada buscaba linchar éticamente a la periodista acumulando graves acusaciones, como la falta de respeto a la dignidad y la discriminación racial hacia el pueblo marroquí (Criterio I.7 y Artículo 7), así como el incumplimiento voluntario del derecho de rectificación (Criterio I.3 y Artículo 13.f).

La resolución de la FAPE ha sido tajante al desestimar formalmente ambas pretensiones:

Sin falta de respeto ni discriminación : La Comisión determinó que las palabras de la copresentadora sobre las costumbres en Tánger constituyeron una generalización desacertada, pero descartó categóricamente que existiera un ataque directo contra la dignidad o motivaciones de odio o discriminación racial.

: La Comisión determinó que las palabras de la copresentadora sobre las costumbres en Tánger constituyeron una generalización desacertada, pero descartó categóricamente que existiera un ataque directo contra la dignidad o motivaciones de odio o discriminación racial. Sin vulneración de la rectificación: El organismo desestimó la queja por no rectificar, al no quedar formalmente acreditado que el demandante hubiera solicitado la rectificación de forma válida previa a la denuncia.

La FAPE lo concluyó explícitamente: más allá de un fallo en la precisión y contraste de fuentes sobre una afirmación concreta, "no se ha detectado el incumplimiento de ninguna otra obligación deontológica en el caso denunciado".

El origen de la polémica

Los hechos se remontan al pasado 3 de septiembre de 2026, durante la emisión del espacio Los campamentos ocultos de Ceuta. En el contexto de una tertulia sobre la insalubridad en dichos asentamientos, Porter vinculó estas condiciones con una supuesta costumbre observada en Tánger sobre la presencia de botellas en las entradas de las casas, costumbre que en realidad responde a una práctica para alejar animales callejeros.

A pesar de que la defensa de los comunicadores argumentó que la intervención se realizó de forma distendida e informal, y que ambos reiteraron su respeto por la población de Tánger lamentando cualquier malestar provocado, la Comisión limitó su toque de atención al Criterio I.1 y Artículo 13.d (Deber de verdad y contraste de fuentes), reprochando que no se contrastara el dato sobre dicha costumbre.

Cacería mediática contra un espacio incómodo

El revuelo generado forma parte de una ofensiva continuada desde sectores mediáticos progresistas y cadenas competitivas para minar el éxito de audiencia de Horizonte. En las últimas semanas, programas de laSexta como El Intermedio han encabezado un choque frontal contra el espacio de Mediaset, avivando polémicas previas a raíz de la cobertura mediática de temas de alta sensibilidad política y social.

El dictamen final de la FAPE deja en evidencia el uso partidista que la izquierda intenta hacer de los organismos deontológicos: de un mero matiz de contraste sobre una anécdota, han pretendido construir un relato de racismo y manipulación que la propia Comisión se ha encargado de desmontar punto por punto.