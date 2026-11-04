La TDT cambia el 5 de noviembre: cómo resintonizar la tele y qué canales cambian de lugar

Los televisores españoles afrontan este jueves 5 de noviembre un nuevo cambio en la TDT. La implantación de la tecnología DVB-T2 permitirá emitir contenidos en ultra alta definición (UHD).

Para acceder a los nuevos canales y localizar correctamente algunas emisiones será necesario realizar una búsqueda automática desde el televisor o el receptor. Sin embargo, no habrá un apagón general de la TDT: quienes no resintonicen podrán seguir viendo la mayoría de los canales en alta definición (HD), como hasta ahora.

Los canales que pueden cambiar de posición

La nueva distribución afecta especialmente a cinco canales: Clan, de RTVE; DKISS, de Radio Blanca; Atreseries, de Atresmedia; y BeMad y Boing, de Mediaset España.

Según la información facilitada por la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (Fenitel), estos canales podrían aparecer en una posición diferente del dial o dejar de verse correctamente si no se actualiza la sintonización.

La búsqueda automática también permitirá localizar La Séptima y acceder a las nuevas emisiones en UHD. Además, será necesaria para disponer de todos los canales en su nueva ubicación. La mayoría de las cadenas actuales seguirán disponibles en HD aunque el usuario no realice el proceso. También emitirán en UHD La 1 y La 2 de TVE, Antena 3 y Telecinco.

Qué televisores son compatibles con la UHD

Para disfrutar de la ultra alta definición es necesario disponer de un televisor compatible con esta tecnología. Los aparatos adquiridos después de marzo de 2025 cumplen este requisito.

En los modelos anteriores, se puede comprobar la compatibilidad consultando las especificaciones técnicas o el menú de configuración. Si aparece alguna de estas referencias, el televisor admite UHD: 4K, UHD o una resolución de 3840 x 2160 píxeles.

Quienes tengan un aparato que no sea compatible podrán seguir viendo los contenidos en HD, por lo que no necesitarán cambiar de televisor para continuar recibiendo las emisiones habituales.

Cómo resintonizar los canales de la TDT

El procedimiento es sencillo y puede variar ligeramente según la marca y el modelo del televisor. Para realizarlo hay que seguir estos pasos: primero, encender el televisor y pulsar el botón "Menú", "Home" o "Ajustes" del mando a distancia.

Después, entrar en el apartado de canales, que puede aparecer como "Canales", "Emisión", "Instalación", "Configuración" o "Sintonización". Seleccionar "Búsqueda automática de canales" o "Sintonización automática".

Seguidamente, esperar a que termine el proceso sin apagar el televisor ni el receptor. Por último, guardar los cambios y comprobar que los canales aparecen correctamente. Una vez completada la búsqueda, puede ser necesario ordenar de nuevo la lista de canales según las preferencias de cada usuario.

Quiénes no tendrán que hacer la búsqueda manual

No todos los hogares tendrán que realizar este procedimiento. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quienes reciben la televisión a través de un operador de telecomunicaciones no necesitan resintonizar el aparato, ya que será la propia compañía la encargada de gestionar el cambio.

Tampoco suele ser necesario hacerlo manualmente en el caso de los usuarios de SAT-TDT, que reciben la señal por satélite en zonas rurales o de sombra. En estos casos, la actualización de los canales suele ejecutarse automáticamente desde la plataforma satelital.