El Gran Wyoming se jubila y dejará 'El Intermedio' a partir de enero

Nuevo revés para la progresía de nuestro país: José Miguel Monzón, conocido popularmente como el Gran Wyoming, se jubila. Según ha podido saber El País, el comunicador madrileño, de 71 años, dejará el próximo mes de enero la conducción de El Intermedio, el espacio de humor y actualidad política de La Sexta. Su relevo al frente del programa será Fernando González, Gonzo, en una transición ordenada que devolverá al periodista gallego al formato donde ejerció como reportero durante casi una década.

El proceso de cambio no se producirá de un día para otro. A partir de enero y durante un periodo indeterminado, ambos comunicadores cohabitarán en el plató y compartirán las labores de presentación. Esta fórmula progresiva se mantendrá hasta que Gonzo asuma completamente las riendas en solitario del informativo satírico que produce Globomedia.

Un retiro deseado y anticipado

El cese de la actividad profesional de Wyoming no toma por sorpresa a su entorno ni a sus seguidores habituales. El propio comunicador ya había manifestado abiertamente en diversas ocasiones su intención de dar un paso al lado. En una entrevista concedida al citado medio hace un año, Monzón se mostraba taxativo sobre su futuro: "En otra reencarnación fui médico, y voy a retirarme antes de que me dé el ictus. No voy a esperar a que una persona, como dice Ayuso, de otro país, me lleve en silla de ruedas. Ahora tengo pasta, tengo salud y voy a darme un garbeo (...). Ahora que tengo la vida resuelta, quiero dedicarme a enredar. Tocar la guitarra, leer: soy un lector compulsivo. A lo que haría la gente en su sano juicio si tuviera la posibilidad".

Esta convicción de abandonar los focos venía gestándose desde tiempo atrás. Durante una entrega de Salvados emitida en septiembre de 2025, el propio Wyoming confesó en una charla con Gonzo que estuvo a punto de dejar la televisión justo antes de la crisis sanitaria. "Justo antes de la pandemia lo había dejado. Es que lo dejé. Y entonces tuve una comida con jefes. Allí fue muy triste porque me ofrecieron el oro y el moro, dije que no, que no y se acabó. Y luego pues me cambió el chip, porque con la pandemia digo: '¿Cómo me voy a ir ahora?'. Como empecé a hacer deporte, me convertí en otra persona. Y ya la oferta que me hicieron desapareció", rememoraba entonces.

Gonzo, un regreso a casa

La elección del sucesor sitúa al frente de El Intermedio a un rostro profundamente ligado a la identidad del programa. Gonzo —Vigo, 50 años— formó parte del equipo directivo y reporteril del espacio entre 2010 y 2019, periodo en el que destacó por sus ácidas coberturas a pie de calle de los principales acontecimientos políticos del país. En 2019 abandonó la disciplina de El Intermedio para tomar el testigo de Jordi Évole como cara visible de Salvados.

Tras darse a conocer en Caiga Quien Caiga —Telecinco— entre 2005 y 2007, dio el salto a Antena 3 en 2008 con El Método Gonzo. Asimismo, ha destacado en el género documental con proyectos como Detrás del Muro, una producción de La Sexta sobre las rutas migratorias que atraviesan Centroamérica rumbo a Estados Unidos.

Su nueva responsabilidad al frente del formato diario implica que la presente temporada de Salvados será la última en la que ejerza como conductor. No obstante, la continuidad del mítico espacio dominical está garantizada: según confirma El País, La Sexta y la productora Producciones del Barrio ya trabajan activamente en la búsqueda de un nuevo perfil que tome el mando del programa.