El lado más desconocido de Óscar Puente: su hija Carmen, estrella de la televisión

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, anunciada el pasado 3 de noviembre tras el accidente ferroviario de Urda, ha devuelto al exalcalde de Valladolid al foco político. Puente deja el Gobierno después de casi tres años al frente del departamento, pero su salida también ha puesto de actualidad su entorno familiar, entre ellos su hija mayor, Carmen.

Carmen, de 20 años, es fruto del matrimonio de Puente con la jueza Laura Soria Velasco. Desde adolescente ha desarrollado una trayectoria vinculada a la música y en 2021, cuando todavía era menor de edad, participó en el conocido programa de talentos, La Voz Kids de Antena 3 en el que llegó hasta las semifinales.

Carmen Puente.

El paso por televisión se produjo cuando Carmen tenía alrededor de 15 años. Hasta entonces cantaba principalmente en privado y, según explicó posteriormente en una entrevista con Diario de Valladolid, su entrada en el programa fue bastante casual.

Durante su paso por el programa, Carmen también recibió los elogios de Melendi, uno de los coaches del talent, que destacó especialmente su voz y su forma de interpretar. El cantante llegó a reconocer que la joven le recordaba a su hija Carlota: "Me parece que canta como los ángeles, me parece que tiene un sentimiento cantando increíble, me parece que tiene una dulzura maravillosa. Y aparte es que no puedo evitarlo porque es que me recuerdas tanto a mi hija Carlota".

Durante una celebración en casa de unos amigos de sus padres se puso a cantar en un karaoke. Sus padres la animaron entonces a probar suerte en la música y finalmente se presentó al proceso de selección del programa.

Su participación le permitió avanzar hasta las semifinales y ganar experiencia sobre un escenario y ante las cámaras. La joven explicó posteriormente que uno de los principales cambios fue la manera de afrontar las críticas y la exposición pública.

Su paso por el programa también tuvo una repercusión especial por ser hija de quien entonces era alcalde de Valladolid. Carmen reconoció que en ocasiones había recibido comentarios relacionados con su padre y que la experiencia televisiva le ayudó a afrontar mejor ese tipo de situaciones.

Quiere dedicarse a la música

La música ya era entonces una de sus principales aspiraciones. "Me encanta cantar, me llena muchísimo desde que soy muy pequeña", explicó en aquella entrevista, aunque también insistía en la importancia de mantener los estudios como prioridad.

Carmen contemplaba entonces estudiar una carrera relacionada con el Derecho o la Administración y Dirección de Empresas y tenía previsto cursar Bachillerato de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, veía la música como una posible salida profesional, aunque era consciente de la incertidumbre de dedicarse a ella. "Si pudiera dedicarme a la música lo haría sin dudar. Trabajaría en algo que me encanta, y eso es muy difícil conseguirlo hoy en día", señalaba. Lo que tenía claro, en cambio, era que no quería seguir la trayectoria política de su padre. "Nunca sería política, eso lo tengo clarísimo", afirmó en aquella etapa.

Actuaciones tras su paso por televisión

La aparición en el programa no quedó como una experiencia aislada. Carmen ha participado posteriormente en distintos eventos musicales, entre ellos la ceremonia de apertura del Benidorm Fest, una gala de la cadena SER en 2022 y los Premios Surco 2021.

¡Se nos ha escapado la lagrimilla! Carmen Puente nos emociona con su "Muero de amor" en el escenario de la Sala Penélope #BenidormFest | #BenidormFest2023 https://t.co/nnfpxCZWNW pic.twitter.com/1rV1XTDtW1 — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) January 30, 2023

Entre las canciones que interpretó durante su paso por el talent se encontraba "Love is a Losing Game", de Amy Winehouse, un tema que había conocido precisamente a través de su padre. Según explicó, Puente se la había recomendado años antes mientras escuchaban música juntos en el coche.

La relación entre ambos también ha tenido una vertiente musical. Carmen contó que habían ensayado juntos "Shallow", de Lady Gaga, y "City of Stars", de la película La La Land, y no descartaba en aquel momento actuar con su padre.

Una relación cercana

Más allá de la música, Carmen ha hablado en distintas ocasiones de la relación cercana que mantiene con Puente. En el vídeo de presentación del programa explicó que recurría a él cuando tenía algún problema y que era una de las personas más importantes de su vida.

También ha reconocido que su padre ha influido en su manera de afrontar la exposición pública y las críticas. "No siempre le vas a gustar a todo el mundo", señaló al referirse a los comentarios que recibe el exministro por su actividad política.

Carmen es la mayor de las dos hijas de Puente y Laura Soria Velasco. Su hermana Isabel tiene 19 años. El exministro tiene además un hijo nacido en mayo de 2025 junto a su actual pareja, Yasmina Gregori.