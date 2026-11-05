Las presentadoras de La Séptima luchan por el cariño de Javier Ruiz en su estreno: "No te pongas celosa"

Este jueves ha comenzado sus emisiones La Séptima: veinte años después de que la TDT viera nacer a su última cadena generalista de estas características, el nuevo canal impulsado por el productor José Miguel Contreras ha arrancado sus emisiones a las 12:00 del mediodía con una puesta en escena marcada por la ambición informativa y, también, por el exceso de ego de sus rostros más visibles.

La jornada inaugural comenzó con un exhaustivo recorrido institucional guiado por su director editorial, el periodista Javier Ruiz. Desde el control de realización hasta la redacción y los diferentes sets del plató, Ruiz quiso desgranar los pilares de este nuevo proyecto ante los espectadores. Caminando por las entrañas de la cadena, compuesta por un músculo de más de 110 periodistas, defendió que "la vocación del medio pasa por cubrir la actualidad en tiempo real".

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"Todo lo que ocurre ahí fuera lo van a poder ver aquí dentro. Vamos a estar sirviéndoles la información aquí, vamos a estar sirviendo la información internacional", prometió el periodista durante su paseo técnico, reivindicando asimismo el rigor y la pluralidad como compromisos fundacionales: "No dejen que nos convirtamos en todo aquello que hemos venido a combatir, no dejen que nos convirtamos en lo que hemos venido a cambiar".

Tras un repaso visual por la historia televisiva de las últimas dos décadas, el director editorial dio paso al plató principal, donde aguardaban los presentadores de la parrilla y el equipo de reporteros. En ese mismo espacio, La Séptima ha dispuesto su particular centro de datos, un set específico desde el cual la cadena asegura que pretende "combatir la desinformación" con análisis demoscópicos y sondeos diarios, como el tracking enfocado en la cercanía de las elecciones del 29N.

Así ha arrancado La Séptima

Sin embargo, el verdadero pulso de la mañana se trasladó a la mesa central del plató, donde la reunión de los rostros de la cadena dio pie a los momentos más distendidos y comentados de la retransmisión. Durante esos primeros minutos en antena, las presentadoras Sarah Santaolalla y Alba Carrillo protagonizaron un inesperado intercambio dialéctico que evidenció la ambición de ambas por ser protagonistas del canal.

El detonante de las bromas cruzadas surgió cuando la parrilla abordó sus contenidos inaugurales y se mentó la presencia de Gabriel Rufián en el magacín En Línea, que conducirá Santaolalla en horario de sobremesa. Al hilo de este fichaje, Alba Carrillo no dudó en manifestar su entusiasmo en directo: "Estoy deseando encontrármelo en el pasillo", aseguró.

La réplica de su compañera no tardó en llegar, jugando con el tono distendido del espacio: "He avisado a producción para que alejen a Rufián de Alba Carrillo", bromeó Santaolalla, quien además quiso contraponer el estilo de su programa respecto al informativo vespertino El Pulso, dirigido por Verónica Sanz: "Somos como El Pulso pero a las 2 de la mañana, un poco trasnochados, con un par de copas".

Ya están aquí y Alba Carrillo ya ha localizado a @gabrielrufian @la_septima_tv pic.twitter.com/e3L1axc3OH — Sebas Maspons (@SebasMaspons) November 5, 2026

La tensión humorística continuó escalando cuando Santaolalla zanjó el tema de su invitado estrella lanzando otro dardo a su compañera: "Nos estrenamos por todo lo alto, con Rufián, amor escondido de Alba Carrillo. Escondido e inventado".

Lejos de achicarse, Carrillo le devolvió el golpe tirando de ironía sobre el perfil analítico del canal: "Puedo admirar a quien yo quiera, señorita datos".

Las risas compartidas en el plató también tuvieron como coprotagonista a Noor Ben Yessef, quien durante la ronda de intervenciones dedicó unas elogiosas palabras al director editorial de la cadena, Javier Ruiz, calificándolo como "el mejor, el más riguroso de la cadena". Al ser Ruiz la pareja sentimental de Sarah Santaolalla, la aludida no dejó pasar la oportunidad de afearle en tono de broma lo que consideraba un exceso de peloteo. Al percatarse de la escena, la propia Ben Yessef zanjó el rifirrafe entre las carcajadas del equipo: "No te pongas celosa, Sarah. Esto parece Boing... ¡Adelante, Doraemon!".