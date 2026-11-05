Náyades saca el látigo y los demás se callan

La novia de Nacho de Borbón nos caía mal a todos los espectadores, pero en la hoguera mixta de este miércoles se rehabilitó ante nuestros ojos asombrados por su actitud contra los detestables Sergio y Rubén. Nunca creímos que íbamos a convertir a Náyades en nuestro referente ético, pero su manera de amedrentar a los dos ingenieros, la rapidez en las respuestas y la mordacidad de sus comentarios hicieron que, desaparecido inevitablemente el club de los Maristas, ahora le hagamos la ola a la altiva dombenitense. Náyades habla por nosotros y, cuando machaca a los ingenieros, está prestando un servicio público que todos deberíamos agradecer.

Pero no vamos a hablar de Náyades aún. Antes tenemos que glosar el drama de Paola y Gema, especialmente el de esta última, que sigue traspasada de dolor como una María Magdalena cuando ve a Rubén zorrear con unas y otras; en muchos casos, de manera simultánea.

Paola sufre con dignidad los cuernos inmisericordes que su novio le receta diariamente. La bella canaria gestiona como puede el drama íntimo que supone el ver a su novio cubriendo a Irini; también con las sábanas. Paola es buena gente y una persona con la fortaleza mental necesaria para salir con bien de una experiencia tan dura como la que le está haciendo vivir su todavía novio, el inclasificable Sergio.

Gema, por otra parte, entra en el negociado particular de Sandra Barneda, que se ha propuesto como misión hacer que la chiquilla abra los ojos y salga huyendo de su relación. No es muy empática la Barneda y cuando trata con los especímenes, concursantes o solteros, se ve que la cosa le da un poco de asco. Con Gema, en cambio, se le nota una sincera preocupación. Tiene trabajo la elegante presentadora, porque la novia del odioso entra en crisis nerviosa cada vez que lo ve retozar. Afortunadamente, hemos visto un adelanto de la hoguera final de la pareja y Rubén huye mientras se rompe la camisa como un Hulk poligonero. Buena señal.

Sergio y Rubén están cortados por el mismo patrón. Los dos tratan de justificar su vileza aludiendo a ciertos agravios que solo ellos conocen. Hacen el ridículo, claro, y anoche fueron conscientes del sainete que están representando gracias a Náyades, a la que solo le faltó darles unos pescozones para que dejen de insultar a su inteligencia y la de los espectadores.

Náyades siente una repulsión casi física hacia Rubén. "Se te ve en la cara cómo eres", le llegó a espetar, lo que nos recordó a Cesare Lombroso, el antropólogo criminalista del siglo XIX que estableció una guía para la detección de criminales atendiendo a las asimetrías craneales y faciales de los sospechosos.

No olvidamos sus traiciones a Nacho, algo de lo que se arrepentirá profundamente cuando se reencuentre con él en la hoguera final, porque cambiar a su novio por l'insopportabile es una decisión absurda que tendrá que pagar en algún momento. Pero la bella lombrosiana estuvo sensacional. Si no fuera porque suena a secta ufológica, nos haríamos nadayianos a la voz de ya.