Pablo Motos anuncia la visita de Feijóo a 'El Hormiguero' la próxima semana

El plató de El Hormiguero volverá a ser escenario de una cita política de primer nivel en un momento clave del calendario. Pablo Motos ha anunciado que el líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acudirá al programa de Antena 3 el próximo miércoles 11 de noviembre. La visita se producirá en un contexto de máxima tensión: tan solo cuatro días antes del arranque oficial de la campaña electoral y coincidiendo con la jornada de huelga general convocada para ese mismo día.

No será la primera vez que el político gallego acceda a los interrogatorios del programa. Feijóo ya estuvo en el plató el pasado junio de este mismo año, pero su paso previo más recordado se remonta a junio de 2023, en vísperas de las elecciones generales del 23-J.

En aquella primera visita de 2023, Feijóo protagonizó una entrevista que marcó un hito televisivo al registrar el récord histórico de cuota de pantalla del programa, alcanzando un 25,9 % de share y más de 3 millones de espectadores de media. Durante esa intervención, el líder popular combinó un tono desenfadado —en el que abordó episodios personales como las decisiones médicas durante la enfermedad de su padre— con un perfil marcadamente electoral.

Feijóo aprovechó aquel espacio de máxima audiencia para desgranar sus compromisos económicos —prometiendo rebajas en el IRPF y la eliminación del impuesto a las grandes fortunas—, anunciar su intención de reducir el Consejo de Ministros de 22 a 14 carteras y lanzar duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez en plena precampaña.

La nueva visita de Feijóo se encuadra en una semana competitiva para la televisión. El presentador también ha avanzado que la actriz Macarena Gómez acudirá al plató el lunes 9 de noviembre. La presencia de la intérprete coincidirá esa misma noche con la emisión en La Revuelta de la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, reeditando el combate por el liderazgo del access prime time.