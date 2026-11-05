Santiago Abascal acudirá a 'La Revuelta' de TVE para ser entrevistado por David Broncano

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acudirá el próximo lunes al plató de La Revuelta, el espacio nocturno que conduce David Broncano en TVE. Fuentes de la formación han confirmado a Europa Press la asistencia del dirigente a la cadena pública, en la que supondrá una de las intervenciones más llamativas de la temporada televisiva. La cita se produce en un escenario marcado por la intensa confrontación política que el partido mantiene de forma constante con la línea editorial de los informativos y programas de la televisión estatal.

Vox se ha mostrado reiteradamente muy crítico con el funcionamiento, el coste presupuestario y la gestión de RTVE, denunciando de manera pública la instrumentalización del ente público por parte del Gobierno. Pese a este distanciamiento histórico, la dirección del partido ha optado en esta ocasión por aceptar la invitación del programa con el objetivo de trasladar sus mensajes a sectores de la audiencia alejados de los medios tradicionales o más afines al espectro liberal-conservador.

La presencia de Abascal se enmarca en una ronda de intervenciones políticas dentro del espacio de entretenimiento. Semanas atrás, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudió a la entrevista-masaje de Broncano, paso que posteriormente emularon figuras de la izquierda como Irene Montero y Gabriel Rufián. La producción del espacio ha trasladado también invitaciones a los cabezas de lista del resto de fuerzas de ámbito nacional de cara a las próximas citas con las urnas.

El dirigente de Vox acude a este plató en pleno despliegue de precampaña para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La formación acelera así una intensa agenda de actos por toda la geografía nacional que ya ha llevado a su líder a recorrer casi una veintena de provincias durante las últimas semanas.

Desde el entorno de la formación consideran fundamental no ceder terreno en ningún espacio mediático, incluso en aquellos que valoran marcadamente hostiles hacia sus postulados. Abascal buscará exponer sus propuestas políticas y principios frente al marco discursivo habitual de la cadena, financiada íntegramente con los recursos de los contribuyentes.