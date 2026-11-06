¿A qué hora se emite la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en 'La Revuelta'?

Santiago Abascal tiene fecha para sentarse con David Broncano: el lunes 9 de noviembre. Como contó Libertad Digital, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudirá el próximo lunes al plató de La Revuelta en TVE. Fuentes de la formación han confirmado a Europa Press la asistencia del dirigente a la cadena pública, que ya comunicó el propio Broncano.

🗳️ 🇪🇸 Nuevo candidato a la presidencia del Gobierno confirmado: Santiago Abascal será el invitado del lunes 9 de noviembre. La invitación al resto de candidatos sigue en pie.#LaRevuelta pic.twitter.com/I9TCrD0XyW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

Qué día y a qué hora se emite

La Revuelta es el espacio de access prime time de La 1. La emisión de la entrevista al líder de Vox está prevista a partir de las 21:45 horas, después del Telediario 2 y del bloque de información deportiva de la televisión pública, tal y como aparece en la programación de La 1. El programa ha reservado una franja entre las 21:45 y las 23:00 horas para el presidente de Vox, es decir, unos 75 minutos.

La entrevista podrá seguirse en directo y de forma gratuita por la La 1 de Televisión Española y la plataforma RTVE Play, que ofrece la emisión en directo por Internet. Esta plataforma permite, además, recuperar la entrevista posteriormente si no se ha podido ver en directo.

La parrilla de La 1 ya se ha movido en las últimas semanas por la actualidad. La Revuelta llevaba sin aparecer en la parrilla desde el martes anterior debido a la cobertura especial que RTVE preparó tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el que murieron 69 personas. En una de esas noches, para cubrir este hueco en el access de las 21:55 a las 23:15 horas, La 1 apostó por una entrega extraordinaria de El Perro Andaluz, según informó este periódico.

De los rumores a la confirmación

El propio Broncano abrió la puerta el martes 3 de noviembre. Durante su charla con la periodista Almudena Ariza en el programa, y ante la pregunta de quiénes serían sus próximos invitados, dijo que "hay voces que dicen que puede que venga Santiago Abascal, el líder de Vox", como recogió Libertad Digital al día siguiente, donde se señalaba que ambas partes se negaban todavía a confirmar la visita.

La reacción del público con un espontáneo "A puerta cerrada" desataba las risas en plató, y Ariza apuntó qué le preguntaría al líder de Vox: "Tiene planes para RTVE, lo han dicho ellos. Quizás le preguntaría por sus planes para la radiotelevisión pública".

La confirmación de Vox se publicó el jueves 5 de noviembre. Según esa información, la dirección del partido ha optado en esta ocasión por aceptar la invitación del programa con el objetivo de trasladar sus mensajes a sectores de la audiencia alejados de los medios tradicionales o más afines al espectro liberal-conservador. Desde el entorno de la formación consideran fundamental no ceder terreno en ningún espacio mediático, incluso en aquellos que valoran marcadamente hostiles hacia sus postulados.

Abascal y la entrevista de Sánchez

La visita llega después de un largo choque con la cadena. Vox se ha mostrado reiteradamente muy crítico con el funcionamiento, el coste presupuestario y la gestión de RTVE, denunciando de manera pública la instrumentalización del ente público por parte del Gobierno.

Tras la visita del presidente del Gobierno a La Revuelta, el propio Abascal no dudó en calificar la entrevista de "masaje". Sobre aquella intervención de Pedro Sánchez dijo: "Ayer lo teníamos en televisión, haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles".

La entrevista al presidente logró un incontestable 33,9% de cuota de pantalla y reunió a más de 4,3 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista en la historia del espacio, según contó Libertad Digital. Según las cifras oficiales, la visita de Pedro Sánchez ha convertido el espacio en la emisión no deportiva más vista del año en televisión. Esa noche, la entrevista comenzó con un 24,1% de share para culminar superando el 40%.

Quién ha pasado ya por el plató

Tras Sánchez, Broncano recibió a la vez a Irene Montero y Gabriel Rufián. La visita estaba anunciada para el miércoles 28 de octubre, pero la cadena la adelantó al martes 27 "por necesidades de agenda". Aquella entrega registró un notable 21,7% con más de 2,6 millones de telespectadores para Montero y Rufián. En la lista también figura Ada Colau, candidata del Frente Amplio, que será la invitada un día después de Santiago Abascal.

La producción del espacio ha trasladado también invitaciones al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que aún no ha dado una respuesta aceptando o rechazando la invitación.

En el plató ya había quien esperaba al líder de Vox. La actriz Candela Peña, que irrumpió en la entrevista a Sánchez, solicitó formalmente a Broncano que la llame para intervenir en las próximas citas políticas y dijo: "Daría mi vida por que viniera la Santi".

Abascal llegará al programa en pleno despliegue de precampaña para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. La agenda de actos de Vox ya ha llevado a su líder a recorrer casi una veintena de provincias durante las últimas semanas.