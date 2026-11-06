Almodóvar, "petrificado", da consejos a Broncano para la entrevista a Santiago Abascal

En plena promoción del libro que acaba de publicar, El hombre que solo escribía en los aviones, Pedro Almodóvar visitó este jueves La Revuelta donde tocó entre otros temas la entrevista que hará David Broncano a Santiago Abascal el próximo lunes. "Yo puedo estar en primera fila mirando muy fijamente", dijo Almodóvar, dispuesto a venir como público para ver al líder de Vox sentado en el sofá y que confesó haberse quedado "petrificado" al conocer que Abascal estaría en el programa.

Entre bromas con Broncano ("le fulminaré con la mirada"), Almodóvar dijo que se había "reservado el lunes" para ver la entrevista y avisó al presentador de que "era una gran responsabilidad": "¿Le vas a preguntar qué va a pasar con este programa?", le comentó en alusión a un cambio de Gobierno que haga cambios drásticos en una RTVE cada vez más politizada.

✅ Hay una butaca en primera fila reservada para el programa del lunes #LaRevuelta pic.twitter.com/NL4ty8y0wZ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

"A mí me pone en un brete difícil porque no puedo hacer grandísimas diferencias entre unos y otros", dijo Broncano dejando claro que estaba obligado por la Junta Electoral Central a dar espacio a todos los candidatos. "Pero tu actitud frente a todos no es la misma", insistió Almodóvar, que dirigiéndose a Vox afirmó que medidas como las de Castilla y León contra las subvenciones a obras "ideologizadas" son "censura". "Vas a tener un dilema enorme", insistió el cineasta, "tienes que estar a la altura de las circunstancias". Broncano se justificó diciendo que "aunque tenga que ser ligeramente más contenido" como manda la JEC frente "a algunos discursos, voy a dar mi opinión": "Me estás metiendo una responsabilidad…"

Almodóvar, en todo caso, celebró la presencia de Abascal en el programa: "Tienen que venir todos". Y en línea con otras recientes entrevistas sobre el "terror" que le da un gobierno PP-Vox, llamó a votar de forma masiva en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, lamentando también las trifulcas en la izquierda para llegar unidos a la cita electoral.

"Hay un montón de gente que les vota y tiene derecho a estar aquí", insistió el director de cine sobre Abascal ante un Broncano que avanzó que le haría al líder de Vox la pregunta de su cuestionario sobre si es más "machista o racista": "Históricamente a la gente no le ha gustado, pero el lunes va a estar encantado todo el mundo".

👼 Pedro Almodóvar vuelve a cantar Suck it to me Años sin cantarla, ni en casa a solas, y va y se viene arriba nada más empezar el programa. Imposible no amarle ❤️ pic.twitter.com/kGmhfLHF28 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2026

En la entrevista, Almodóvar dijo sobre un cambio de Gobierno que se tomaría "la libertad de hacer las cosas que quiera hacer, caiga quien caiga. Aunque caiga yo". Y entre aplausos, también dejó otros momentos como una interpretación de la canción Suck it to me que cantaba con Fabio McNamara hace 30 años.