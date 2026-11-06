Miriam Nogueras lloriquea porque quiere ir a 'La Revuelta' y no la invitan

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha lamentado públicamente los criterios de invitación empleados por Televisión Española en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano, tras no haber sido convocada a participar en el formato.

En unas declaraciones en redes sociales sobre el acceso de los representantes políticos a los medios de titularidad estatal, Nogueras se refirió a las explicaciones recibidas por parte de la dirección del ente público: "He oído que el presidente de Televisión Española dijo que yo no podía ir a La Revuelta, tampoco me supo explicar ni justificar por qué en la televisión pública, que pagamos todos, también la pagamos los catalanes, unos pueden ir y otros no", ha explicado, visiblemente afectada por la ausencia de invitación.

Durante su intervención, la diputada agradeció asimismo la cobertura ofrecida por otras plataformas informativas: "En cualquier caso, sí me gustaría agradecer muchísimo a aquellos medios de comunicación que sí, que nos han dado la oportunidad de poder explicarnos y enseñarnos, de poder explicar a los ciudadanos de Cataluña que algunos ponemos la agenda catalana en el centro".

Entrevistas políticas en la televisión pública

La polémica en torno a la presencia de representantes parlamentarios en la franja nocturna de TVE se produce en el marco de las apariciones de líderes políticos en el programa de entretenimiento y entrevistas.

El espacio contó con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contempla la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, en sus próximas emisiones. La selección de invitados y el reparto de presencia de las distintas fuerzas parlamentarias en la parrilla de la radiotelevisión pública continúan formando parte del debate sobre la gestión de los contenidos en el servicio público de radiodifusión.