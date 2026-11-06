Un trasplante de corazón y un décimo compartido: la emotiva historia del anuncio de la Lotería de Navidad 2026

La Navidad ya empieza a asomarse y, con ella, uno de los momentos que cada año anuncian la llegada de las fiestas: el estreno del anuncio de la Lotería de Navidad. Loterías y Apuestas del Estado ha presentado este viernes su nueva campaña para el Sorteo Extraordinario del próximo 22 de diciembre, una historia que vuelve a recurrir a la emoción y que este año pone el foco en la donación de órganos y la generosidad.

Bajo el lema "Compartir nos da la vida", el anuncio de 2026 —grabado en Santader— cuenta la historia de Edu, un hombre que lleva mucho tiempo esperando una llamada que puede darle una segunda oportunidad. Esa llamada llega cuando recibe la noticia de que hay un corazón disponible para realizarle un trasplante. A partir de ese momento, su vida cambia y comienza a experimentar una serie de impulsos que le llevan a actuar de una manera diferente.

Uno de ellos le conduce hasta una administración de lotería. Edu se baja del autobús antes de llegar a su destino y entra a comprar un décimo con un número exacto porque tiene una corazonada. Allí descubre que solo queda uno. Se trata precisamente del número que una mujer compra cada Navidad porque era el favorito de su hermano. El protagonista decide regalárselo y le propone compartirlo.

La historia adquiere entonces un significado especial: el corazón que ha recibido Edu pertenecía al hermano de esa mujer, que había fallecido hace unas semanas. Así, el anuncio establece un vínculo entre dos personas que no se conocen y que quedan unidas por un gesto de generosidad. La donación de órganos y el décimo compartido se convierten en los dos elementos centrales de una campaña que recuerda que hay cosas cuyo valor va mucho más allá del dinero.

"Trasplantar es compartir", resumió el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, durante la presentación del anuncio, celebrada en la Real Casa de la Moneda y Timbre de Madrid. El acto estuvo conducido por la periodista Sandra Daviú, que también destacó la tradición de compartir números entre familiares, amigos y compañeros de trabajo durante estas fechas.

Una tradición que anuncia la llegada de la Navidad

El anuncio de la Lotería se ha convertido en una de las campañas publicitarias más esperadas del año. Durante más de dos décadas, Loterías y Apuestas del Estado ha construido historias que apelan a la solidaridad, la amistad y la ilusión colectiva, hasta convertir su estreno en una de las señales que marcan el inicio de la Navidad.

Entre las campañas más recordadas figuran la protagonizada por el conocido "calvo de la Lotería", que apareció entre 1998 y 2005 o la historia de Antonio, el dueño de un bar que guardaba un décimo para un cliente que todavía no se lo había pagado en 2014.

La nueva campaña mantiene esa apuesta por los relatos humanos y emocionales y sitúa el acto de compartir por encima de la posibilidad de conseguir un premio. Una idea que conecta también con una de las costumbres más extendidas de estas fechas: comprar un décimo entre varias personas y repartir la ilusión de cara al sorteo del 22 de diciembre.

Cuánto dinero reparte la Lotería de Navidad 2026

La campaña llega acompañada de un incremento en la cantidad destinada a premios. En esta edición se repartirán 98 millones de euros más que el año pasado y la emisión alcanzará los 205 millones de décimos, siete millones más que en 2025. También se estrenarán nuevas bolas para los números y los premios.

El precio de cada décimo se mantiene en 20 euros y el premio Gordo continúa siendo de cuatro millones de euros por serie, lo que supone 400.000 euros por décimo. El segundo premio está dotado con 125.000 euros y el tercero con 50.000 euros. Además, habrá dos cuartos premios de 20.000 euros y ocho quintos de 6.000 euros por décimo, junto con las pedreas, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.

En cuanto a la fiscalidad, los premios están exentos de tributación hasta los 40.000 euros por décimo. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica un gravamen del 20%. Por tanto, quien consiga el Gordo recibirá finalmente 328.000 euros netos.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Como cada año, los niños del Colegio de San Ildefonso serán los encargados de cantar los números y los premios en una jornada que volverá a reunir frente a la televisión a millones de españoles.