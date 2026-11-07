Sánchez acude al rescate de Javier Ruiz para competir contra Broncano y Abascal

La cadena La Séptima arrancó sus emisiones oficiales el pasado jueves 5 de noviembre, con una parrilla de programación que acumula 13 horas ininterrumpidas de bucle político y análisis monocolor, consolidando una factoría de turra sanchista dispuesta a ocupar las pantallas desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada.

Por si a alguien le quedaban dudas sobre la apuesta de la nueva cadena, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el próximo lunes para ser entrevistado por Javier Ruiz en el programa Última Hora, según indica EFE.

Parece una maniobra de contraprogramación a TVE, pues la cita coincidirá con la presencia en La 1 del líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta, con David Broncano.

Un estreno gris

La próxima entrevista a Pedro Sánchez en La Séptima se producirá apenas unos días después del estreno de la cadena, que comenzó sus emisiones el pasado jueves con una cuota de pantalla del 2,8 %. La astronómica inversión inicial de 20 millones de euros no evitó un estreno gris del nuevo canal capitaneado por José Miguel Contreras. Aunque 4.990.000 espectadores conectaron en algún momento con la emisión, una cobertura del 10,5 % de la población, la realidad del consumo en directo dejó a la cadena relegada a una irrelevante octava posición en el mercado televisivo. La Séptima no solo quedó a años luz del liderazgo de Antena 3 (13,5 %), sino que fue incapaz de superar a las ofertas temáticas (9,6 %), a una desgastada Telecinco (9,3 %) e incluso al conjunto de las cadenas autonómicas (8,5 %).

La Séptima arrancó ese día su programación con entrevistas al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mientras que el viernes recibió a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El consejero delegado de La Séptima, José Miguel Contreras, había asegurado a EFE que alcanzar un 1,5 % de cuota de pantalla en su primera jornada sería "un magnífico resultado para arrancar".

Las cifras de Broncano

Pedro Sánchez pasó por el sofá de Broncano el pasado 22 de octubre. Con aquella entrevista, el programa consiguió su mayor audiencia de la historia: una media de 4.387.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,9 %.

La conversación transcurrió en un tono de amiguismo que permitió a Sánchez desenvolverse cómodamente ante las cámaras de la televisión pública. Broncano, luciendo un pin con la bandera de España, y el presidente, exhibiendo otro en el que se podía leer "Perro Sanxe", protagonizaron una entrada al plató repleta de guiños, complicidades y comentarios calculados.