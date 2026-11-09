Almeida deja claro lo que piensa de La Séptima: "No me merece la pena ni sintonizarla"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no tiene intención de sintonizar el nuevo canal de televisión conocido como La Séptima, después de ver en las redes sociales un fragmento en el que se hablaba de una "trituradora" relacionada con periodistas y medios de comunicación.

Preguntado por si había tenido ocasión de ver la nueva cadena, el regidor madrileño ha respondido con un contundente "La verdad es que no", antes de explicar los motivos por los que ha decidido no seguir sus emisiones.

"Vi un corte en el que hablaban de una trituradora y decidí que no iba a sintonizar La Séptima", ha señalado Almeida, que ha cuestionado el planteamiento del nuevo proyecto televisivo.

"Porque si de verdad el proyecto de La Séptima es una trituradora de señalamiento de compañeros, periodistas y de medios de comunicación...", ha afirmado el alcalde, mostrando así su rechazo al contenido del fragmento que había visto.

Martínez-Almeida ha precisado que tuvo conocimiento de estas declaraciones a través de un vídeo difundido en Twitter. "Vi un corte en Twitter. Entonces decidí que no me merecía la pena ni sintonizar La Séptima", ha concluido.

Le pregunta La Séptima a @AlmeidaPP_ que si ya ha visto su canal de televisión Respuesta: Vi un trozo de programa en X, donde sacaban una trituradora y decidí que no voy a sintonizarla Su proyecto es una trituradora de señalamiento a medios de comunicación #EnBocaDetodos pic.twitter.com/lrAK3PhoKz — Renacido 🇪🇸 (@Renacidoaqui) November 9, 2026

El nuevo canal de televisión

La Séptima comenzó sus emisiones el pasado 5 de noviembre, a las 12:00 horas, como una nueva cadena generalista de televisión en abierto a través de la TDT. El proyecto está impulsado por José Miguel Contreras, uno de los fundadores de La Sexta, y cuenta con el periodista Javier Ruiz como director editorial.

La cadena, cuya sede se encuentra en San Sebastián de los Reyes (Madrid), apuesta por una programación centrada en la actualidad, los debates y el análisis político, con una amplia presencia de emisiones en directo. Entre los rostros incorporados al proyecto figuran Sarah Santaolalla, Verónica Sanz, Rocío Delgado y Héctor de Miguel.

El propio Javier Ruiz ha definido el nuevo canal como una televisión de vocación progresista. En una entrevista concedida a EFE el pasado mes de septiembre, el periodista llegó a presentar su modelo como "la anti-Fox", en referencia a la cadena estadounidense Fox News, al considerar que el panorama televisivo español está dominado por medios que, a su juicio, se encuentran escorados hacia la derecha.

El proyecto, que ha arrancado con una inversión de unos 20 millones de euros, aspira a alcanzar una cuota de pantalla del 1,8 % durante sus dos primeros meses de emisiones y llegar al 3 % a medio plazo.