Sánchez, aterrado por la visita de Abascal a 'La Revuelta': medias verdades y un movimiento de última hora

Comienza la batalla por el prime time y el control de la conversación pública en esta enrarecida precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. A pocos días del inicio oficial de la contienda electoral, la televisión se ha transformado en el principal tablero de ajedrez político. En este complejo escenario de alianzas y contrapesos mediáticos, la maquinaria de Pedro Sánchez para eclipsar la visita de Santiago Abascal a La Revuelta se ha puesto en marcha y Javier Ruiz sale a su rescate en un maniobrado movimiento de contragolpe. Todo ello ante la expectación de dos entrevistas cruciales que coinciden en la misma noche, marcando un pulso feroz por la atención de la audiencia entre la televisión pública y el nuevo canal de José Miguel Contreras.

La controversia, sin embargo, venía incubándose desde mucho antes de la emisión. Visitar La Revuelta ya se le ha vuelto en contra a Santiago Abascal antes incluso de haber pisado el teatro madrileño donde se graba el espacio presentado por David Broncano en La 1. El líder de Vox aceptó finalmente la invitación tras meses de ataques contra la Corporación pública —a la que miembros de su formación han llegado a amenazar con intervenir utilizando "motosierras" y "lanzallamas"—, pero el anuncio de su visita desató de inmediato un torbellino de especulaciones, informaciones cruzadas y acusaciones de censura sobre las condiciones en las que se produciría su intervención.

La polémica del público

El elemento más convulso de esta comparecencia ha sido el manejo del público, que constituye una de las señas de identidad más genuinas de La Revuelta. Diversos espectadores que ya contaban con cita confirmada para asistir como público al teatro denunciaron haber recibido un correo electrónico de la productora El Terrat en el que se les notificaba la cancelación de su asistencia debido a que "ese día habrá emisión del programa, pero por circunstancias especiales se va a grabar en condiciones distintas de calendario y de público". Esta alteración de la dinámica habitual desató las alarmas sobre la posibilidad de que se hubieran aceptado exigencias de la ultraderecha para amortiguar posibles abucheos o comentarios incómodos.

Esta decisión por parte de la productora no es inédita: los partidos políticos intentan que el paso de sus líderes por los programas de entretenimiento sea lo más amable posible, evitando así las encerronas. Como era de esperar, esto ha sido utilizado en su beneficio por parte de periodistas afines a Sánchez. Es el caso de Javier Ruiz, que durante la emisión de su último programa puso de manifiesto la negociación de Vox con el ente público: "Santiago Abascal no acepta al público de 'La Revuelta' y dice que está dispuesto a llevar su propio público. Esto es cortocircuitar los medios de comunicación en todos los extremos". El presentador procedió a tirar de hemeroteca para hurgar en las contradicciones del político al recordar que "aquel Abascal que decía que Pedro Sánchez no podía salir a la calle... Él no puede entrar a un teatro, aparentemente". Sostuvo que "TVE se habría negado a aceptar ciertas exigencias como permitirles llevar a su gente de público" y avanzó que "finalmente, será público de casting".

Cierre de filas en Moncloa y reacciones en cadena

Las revelaciones sobrelas condiciones de la entrevista no tardaron en ser capitalizadas por la izquierda. En el Gobierno existe una honda preocupación por el impacto que pueda tener el paso de Abascal por el programa con mayor gancho entre el electorado joven, máxime tras el notable rédito cosechado en su día por el propio presidente del Gobierno. Por ello, la maquinaria socialista se desplegó rápidamente para desgastar la imagen del candidato opositor.

El propio Pedro Sánchez aprovechó una intervención pública de precampaña para afear la actitud de sus rivales en el espectro de la derecha, criticando abiertamente que "Feijóo no acepte entrevistas en TVE y Abascal vaya con Broncano con un público que él decide". En un tono idéntico, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, arremetió el sábado contra el líder de la formación conservadora acusándole de pretender "llenar la sala de ultras". Con vehemencia, Bolaños esgrimió: "Qué valiente Abascal, que quiere poner el público él, la ultraderechita cobarde. Pero ¿no éramos nosotros los que no podíamos salir a la calle?". La corriente crítica se completó con las palabras de Ada Colau, candidata del Frente Amplio, quien tildó el episodio de "metáfora de cómo entiende la democracia el señor Abascal" al haber pedido "que le hagan un casting público".

Frente a la escalada política, algunos profesionales del sector prefirieron enmarcar la cita dentro de la normalidad institucional. El cómico Héctor de Miguel, alias Quequé, puntualizó que "es la tele pública, es la Junta Electoral la que manda aquí y la que te obliga a hacer esta entrevista. A Broncano no le queda más remedio que hacerla, no puede elegir y ya está". Asimismo, Jordi Évole mostró una postura contraria a los llamamientos al veto desde su tribuna en La Vanguardia, indicando que "el que lo puede pasar mal el lunes sin pinganillo es Abascal con Broncano. Y sin público. No entiendo a los que piden 'boicot a La Revuelta' o los que siguen en el 'es que le dan espacio a la ultraderecha', como si no lo tuviese ya en parlamentos o ayuntamientos". Para el periodista catalán,"cuanto más hablen y más salgan, mejor", aventurando incluso que "Abascal hará hasta más audiencia que Sánchez con Broncano. Igual es la manera de tener más claro la que se avecina".

La contraprogramación de Ruiz evidencia el miedo

Es en este trasfondo donde cobra sentido el movimiento táctico desde los despachos mediáticos de la izquierda. Javier Ruiz ha cambiado TVE por La Séptima, pero no parece tener intención de ponérselo fácil a su antigua casa. Al frente de La Última Hora, un formato con el que la cadena privada busca de forma urgente consolidar su cuota de pantalla aprovechando el tirón del debate político, el periodista ha preparado un golpe de efecto para la misma noche del lunes 9 de noviembre:sentar en directo en su plató a Pedro Sánchez. La entrevista sitúa al jefe del Ejecutivo compitiendo cara a cara contra la emisión de Abascal en el prime time de la televisión pública.

Esta maniobra revela el vivo interés de La Séptima por disputar el centro de atención informativa a golpe de contraprogramación estratégica, sirviendo además como el altavoz idóneo para que Sánchez contrarreste los titulares que puedan derivarse del paso del líder de Vox por La 1. Esta será la segunda entrevista del presidente en precampaña, tras haberse cancelado su presencia prevista en Salvados (laSexta) por la tragedia ferroviaria de Urda. Cabe recordar que la primera comparecencia del líder socialista se produjo el 22 de octubre precisamente en La Revuelta, marcando un 33,9% de cuota y 4.387.000 espectadores, cifra récord del espacio y la emisión no deportiva más vista del año.

Por su parte, Abascal ocupará la franja reservada por TVE entre las 21:45 y las 23:00 horas, justo al término de la segunda edición del Telediario. El candidato de Vox acude tras haber atacado con dureza la anterior visita de su rival socialista, asegurando entonces que "ayer lo teníamos en televisión, haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles". Sin embargo, ante su inminente cita con Broncano, ha rebajado sensiblemente el tono en la cadena SER manifestando que"lo único que espero en cualquier sitio, en cualquier televisión o medio de comunicación, es un trato igualitario".

Con Ada Colau citada para el martes en La Revuelta y la incerteza sobre la presencia de Alberto Núñez Feijóo, la batalla de esta noche entre el formato de TVE y la cobertura de urgencia articulada por Javier Ruiz en La Séptima marcará el pulso definitivo del espectador ante la decisiva cita con las urnas del 29-N.