Abascal fulmina a Sánchez con un desorbitado dato de audiencia en 'La Revuelta'

El prime time televisivo se convirtió anoche en el escenario principal del pulso político de cara al 29-N. En una jornada marcada por la alta tensión mediática, Santiago Abascal logró un auténtico golpe de efecto al salir victorioso de su paso por La Revuelta, dejando a un desarmado e incómodo David Broncano incapaz de frenar el discurso del líder de Vox. La maniobra de Moncloa para amortiguar el impacto —contraprogramando una entrevista de Pedro Sánchez con Javier Ruiz en La Séptima— quedó ensombrecida por la desbordante cuota de pantalla alcanzada por La 1.

El morbo por ver al líder de Vox frente a la televisión pública se tradujo en un dato espectacular para La Revuelta, que cosechó un desorbitado 33,6% de cuota de pantalla y congregó a 4,8 millones de espectadores en la noche del martes. Aunque el choque entre Abascal y Broncano no logró superar por décimas el récord absoluto de share del programa ostentado por la anterior visita de Pedro Sánchez (33,9%) aunque sí la media de espectadores (4.815.000 espectadores del líder de Vox y 4.387.000 para el presidente del Gobierno).

Por su parte, la intervención del presidente del Gobierno en La Séptima se tuvo que conformar con un aceptable 14,2% de share y 2.160.000 espectadores, quedando muy lejos de frenar el fenómeno de RTVE pero elevando al nuevo canal a su récord histórico, superando la media diaria de La Sexta: 5,8% para La Séptima y 5,2% para LaSexta.

El gran magnetismo que generó la batalla política en el access prime time terminó fragmentando de forma severa el consumo televisivo, dejando un escenario desigual para el resto de ofertas de la franja. Las demás cadenas acusaron de lleno la fuga de espectadores: El Hormiguero, con Macarena Gómez, resistió en un modesto 8,3% de cuota, Horizonte firmó un 7% y First Dates se situó en un 5,7%, mientras que la alternativa política de El Intermedio quedó relegada al 3,8% ante el brutal arrastre de la televisión pública.

Dos entrevistas, dos enfoques

La entrevista en La 1 arrancó con un cambio de registro del propio Broncano, quien anunció al comienzo que dejaba a un lado los chistecitos para plantear un formato más serio. La decisión terminó favoreciendo a Abascal, quien marcó terreno desde el primer instante regalando al presentador una gran bandera de Ceuta. A lo largo de la conversación, el líder de Vox se zafó con agilidad de los reproches sobre los minutos de silencio no guardados por su partido o la vivienda. En este último bloque, tras cuestionar la especulación, Abascal devolvió el golpe responsabilizando al Ejecutivo del encarecimiento de los pisos y lanzando un dardo directo al presentador al preguntarle cuántos pisos tenía el Gran Wyoming y si este era un fondo buitre.

El momento más tenso de la noche llegó con la política exterior y la situación en Oriente Medio. Cuando Broncano reprochó a Abascal no haber tenido "huevos" para incluir una condena a los bombardeos en Gaza durante su reunión con Benjamín Netanyahu, el entrevistado espetó que no se ponía el foco en los verdaderos responsables, recriminando a Broncano su falta de gallardía por no señalar a los terroristas de Hamás. La tirantez continuó en el bloque de inmigración, donde Abascal defendió la repatriación de quienes entran ilegalmente y la remigración de talentos, contestando a las críticas del presentador al denunciar la inseguridad y agresiones que sufrieron los vecinos y comercios de Ceuta tras los sucesos del verano.

Frente al catálogo de acusaciones del Gobierno, Abascal no dudó en calificar a Pedro Sánchez de "aprendiz de tirano" y "dictador", enumerando los asaltos a las instituciones públicas y criticando los gestos con los que el presidente ha interferido en la labor parlamentaria. Al despedirse, Abascal remató la faena deseándole irónicamente suerte al presentador para después del 29-N y señalando que le salía un punto de cómico que el propio Broncano había perdido durante la entrevista.

En un intento por amortiguar la presencia del líder de Vox en la televisión pública, Pedro Sánchez acudió a La Séptima para ser entrevistado por Javier Ruiz. Sin embargo, el encuentro no logró restar protagonismo al choque de La 1. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo volvió a recurrir a los insultos de la oposición para victimizarse y alimentar su discurso de confrontación. En un llamativo giro verbal tras criticar la expresión de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez afirmó que frente al "Pedro Sánchez, hijo de puta" que canta Vox, trabajaría para que el 29 de noviembre mucha gente dijera esa misma frase en alusión a su victoria electoral. Pese a mostrarse confiado en el triunfo, el presidente eludió aclarar si dimitirá en caso de derrota, parapetándose en la ironía de llevar años cotizando en la Seguridad Social mientras sus rivales lo daban por jubilado.

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