Abascal se solidariza con el vapuleado Broncano: "La izquierda es muy cruel con los suyos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hablado este martes de su comentada visita a La Revuelta, donde fue entrevistado por un tenso David Broncano que cambió tanto de público como de formato habitual en su programa para recibir al político. El resultado, un Abascal que salió airoso del duelo mientras el presentador se convirtió en blanco de las críticas por parte de la izquierda mediática.

En una entrevista en la cadena COPE, Abascal se ha referido a lo ocurrido en el programa centrándose en las críticas que está cosechando el presentador. Según el líder de Vox, Broncano "se vio obligado" a decir durante la entrevista cuál era "su planteamiento político" para justificar que recibiera a Abascal. Y "estaba preocupado, no por mí, porque me temiera, sino por temor a los suyos: había recibido mucha presión, le habían debido de insistir en que iba a blanquear el fascismo" recibiendo al líder de Vox.

"Creo que lo pasó mal, y no hizo el programa como los que suele hacer", ha dicho Abascal en alusión a que faltaron las preguntas, colaboradores y chascarrillos habituales y el tono del propio Broncano fue muy distinto del que adopta normalmente. Hasta el público era diferente, algo que justificó el presentador al principio del programa: el partido le había pedido participar en la elección del público para evitar "interferencias" en la entrevista, algo que se le acabó volviendo en contra al presentador, habitualmente jaleado en sus bromas en sus programas.

🗣@Santi_ABASCAL habla claro sobre Broncano tras su paso por La Revuelta 👇 🎧"No estaba preocupado porque me temiera a mi, sino por temor a los suyos"

🎧"Creo que lo pasó mal... la izquierda es muy cruel con los suyos" pic.twitter.com/NeirsGbhkH — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) November 10, 2026

"La izquierda es muy cruel con los suyos, no les perdona que no acierten con una pedrada", ha reflexionado Abascal, que incluso ha dicho que sentía mucho lo ocurrido durante la entrevista. "Me gustaría haber hablado con más tranquilidad y comodidad, pero había mucha tensión en el ambiente y era difícil desarrollar un diálogo un poco más constructivo".

En efecto, durante el programa la tensión entre ambos fue escalando y al presentador se le notó muy incómodo, especialmente en momentos como el intenso rifirrafe sobre Israel: el presentador le reprochó a Abascal que no había tenido "huevos" de hablarle de Gaza a Netanyahu y el líder de Vox le echó en cara que él no había tenido la "gallardía" de referirse en su alegato sobre Palestina a los terroristas de Hamás.

🇮🇱 Los tres temas que ha hablado Santiago Abascal con Israel#LaRevuelta pic.twitter.com/fir6Zhcu5g — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

También hubo tensión en el debate sobre inmigración, sobre las críticas a Broncano desde Vox, sobre la "crispación" que según el presentador produce llamar a Sánchez dictador e incluso el chiste final de Abascal sobre el futuro del programa, que terminó de desarbolar al presentador.