La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en La Revuelta sigue generando polémica dentro de la propia Radiotelevisión Española (RTVE). Este martes, Silvia Intxaurrondo ha aprovechado su programa, La hora de La 1, para cuestionar la presencia del líder de Vox en la cadena pública y marcar distancias con el criterio seguido por su compañero.

La periodista ha planteado tres preguntas sobre la entrevista emitida este lunes, poniendo sobre la mesa tanto la conveniencia de dar voz a determinadas formaciones políticas como el papel que debe desempeñar RTVE.

"Primera reflexión: ¿debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?", ha comenzado preguntándose Intxaurrondo. A continuación, ha planteado una segunda cuestión: "¿Puede Radiotelevisión Española ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?".

La tercera reflexión ha apuntado directamente a los límites que, a su juicio, debería tener el pluralismo en los medios públicos: "¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

Silvia Intxaurrondo despedazando a Broncano, un compañero de su misma cadena, lo dice todo sobre ella. Y por cierto, si RTVE no da cabida a media España, entonces que la pague la otra media. Los crowfunding de la secta que los paguen los acólitos. pic.twitter.com/QYAokOwdIG — Cristian Campos (@crpandemonium) November 10, 2026

"Yo lo he tenido claro"

Lejos de limitarse a plantear estas preguntas, Intxaurrondo ha reivindicado su propia trayectoria al frente del programa matinal de TVE, estableciendo así una diferencia con la decisión de entrevistar a Abascal en La Revuelta.

"Porque realmente cuando a una parte de la población le parece que esta entrevista fue un trago es precisamente porque en el ambiente flotan estas tres cuestiones", ha señalado la periodista, que ha insistido en la necesidad de debatir sobre ellas.

Sin embargo, su intervención ha adquirido un tono más contundente cuando ha explicado cuál ha sido su criterio durante los últimos años.

"Yo lo he tenido claro. Yo lo he tenido claro en los últimos tres años. No se ha entrevistado en este programa a nadie que vaya contra los derechos humanos, a no ser que yo no estuviese presente o, opción dos, que lo ordenase la Junta Electoral Central", ha afirmado. Lástima que nadie le haya recordado en ese momento la voz que le ha dado desde La Hora de la 1 a Mertxe Aizpurúa, portavoz de EH Bildu en el Congreso. Aizpurúa que, para quienes no lo recuerden dirigió el diario Gara, en la época más dura del terrorismo etarra. Desde Gara, y antes desde Egin, que también dirigió, se dedicó a editorializar y hacer portadas donde se describía perfectamente a jueces, periodistas, polilcías, fiscales y políticos considerados enemigos por la banda terrosita ETA. También fue condenada en 1984 por apología del terrorismo tras escribir un artículo titulado "Gora Euskadi Ta Askatasuna", o lo que en español es "Viva ETA". Bueno, pues Aizpurúa, para Intxaurrondo, es una mujer muy a favor de los derechos humanos. Mientras que Abascal, en este caso uno delos políticos amenazados por ETA y que ha sufrido la persecución terrorista en carne propia y en su fmailia, no.

De esta manera, la presentadora ha dejado patente su desacuerdo con la línea seguida en la entrevista a Abascal, aunque sin mencionar expresamente a Broncano en las declaraciones transcritas. Sus palabras evidencian las diferentes posiciones que conviven dentro de RTVE sobre el tratamiento que debe recibir el líder de Vox en la televisión pública.

La polémica entrevista

Las palabras de Intxaurrondo llegan después de una entrevista que ha provocado numerosas reacciones y que dejó a un Broncano visiblemente incómodo ante las respuestas del presidente de Vox.

El presentador había anunciado que prescindiría de sus habituales bromas para afrontar una conversación más seria. Durante el encuentro, ambos protagonizaron varios enfrentamientos sobre cuestiones como la inmigración, la violencia de género, el cambio climático o la guerra en Gaza.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Broncano reprochó a Abascal su posición sobre Israel. El líder de Vox respondió cuestionando que el presentador no señalase a Hamás como responsable de los atentados del 7 de octubre.

La conversación terminó con una pulla de Abascal al presentador, al que deseó suerte después del 29 de noviembre. Ante su reacción, el dirigente de Vox aseguró que se trataba de una broma y añadió: "Me sale un punto de cómico, que es el que has perdido en esta entrevista".

Ahora, apenas unas horas después, las críticas han llegado desde la propia cadena pública, con una Intxaurrondo que ha aprovechado su espacio para defender abiertamente un criterio distinto al seguido por Broncano.