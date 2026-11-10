La guerra desatada en RTVE tras la polémica entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta ha encontrado este martes una respuesta directa desde la cúpula de la corporación pública. Ante el profundo malestar interno (sumado a las durísimas críticas del resto de medios), el debate sobre los límites de la cadena y las malas valoraciones vertidas por figuras de la casa como Silvia Intxaurrondo, José Pablo López ha salido en defensa del presentador y de su equipo para aplacar los daños colaterales del formato, profundamente malherido tras la triunfal visita del político.

La entrevista, marcada por un tono inusualmente serio, dejó a un Broncano visiblemente desarbolado ante los argumentos del líder de Vox en cuestiones clave como la inmigración, la política internacional y la gestión del Gobierno. El propio Abascal zanjó el cara a cara con un dardo envenenado aludiendo al futuro del programa tras el 29 de noviembre y reprochándole al cómico que hubiera perdido su "punto de cómico" durante el encuentro.

El revuelo no tardó en trasladarse a los pasillos de Televisión Española. Este mismo martes, la presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, aprovechaba su espacio matinal para cuestionar públicamente la idoneidad de dar voz a formaciones como Vox en la televisión pública, contraponiendo esta decisión con su propio criterio editorial en los últimos años y abriendo una brecha evidente sobre el modelo de pluralismo que debe regir en RTVE.

El mensaje de José Pablo López

Ante el aluvión de críticas de la "progresía mediática" y el desgaste de la figura de Broncano dentro y fuera de la cadena, José Pablo López ha recurrido a las redes sociales para frenar los ataques y arropar al equipo de La Revuelta.

En un mensaje público, López ha justificado la decisión de llevar a cabo la entrevista para evitar discursos victimistas: "Muchos diréis que bastaba con decirles que no. Pero en RTVE no regalamos excusas a nadie para gritar censura ni creamos mártires en un teatro", ha argumentado.

Muchos diréis que bastaba con decirles que no. Pero en RTVE no regalamos excusas a nadie para gritar censura ni creamos mártires en un teatro. Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser "capitán a posteriori".… pic.twitter.com/RxZ9AOetBA — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 10, 2026

Asimismo, el directivo ha reconocido que el formato no discurrió por cauces cómodos para el presentador, apelando a la mesura frente al oportunismo de los críticos: "Seguramente no fue el escenario ideal para el talento de David, y nos invita a la reflexión, pero es fácil ser 'capitán a posteriori'". Con este movimiento, la dirección intenta cerrar filas en torno a su principal apuesta de entretenimiento frente al fuego cruzado de sus propios compañeros de cadena.