La progresía mediática clama contra Broncano: "Manolete, si no sabes torear 'pa qué' te metes"

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, visitó este lunes La Revuelta en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre y a solo cuatro días de que comience la campaña. David Broncano estuvo visiblemente incómodo, incluso tartamudeando, sin apenas "chistecitos", como el mismo presentador propuso. Broncano evitó formular a su invitado las preguntas clásicas sobre sexo y dinero. El propio Abascal, al término de la entrevista, resumió en una frase la hora y media de programa: "A veces me sale un punto cómico que tú has perdido hoy".

La progresía mediática ha cargado contra Broncano por su evidente falta de solvencia ante Abascal. Iñaki López, el presentador de Más Vale Tarde, de la Sexta, se limitó a unas cuantas palabras para describir lo que había visto. "Manolete en el recuerdo. Buenas noches", escribió en X.

Manolete en el recuerdo.

Buenas noches. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 9, 2026

Y por si alguien se despistaba y no entendía el juego de palabras, añadía: "Después de esta noche a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista".

Después de esta noche a ver qué político quiere volver a ser entrevistado por un periodista. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 9, 2026

Pero Iñaki López no fue el único que apostó por la referencia taurina. "Manolete, si no sabes torear pa que te metes", puso Luz Sánchez-Mellado, que ha desarrollado gran parte de su carrera en El País.

Manolete, si no sabes torear pa que te metes. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 9, 2026

Sarah Santaolalla, flamante fichaje de La Séptima y una de las tertulianas más sectarias de la televisión, fue más allá: "Candela Peña, ¿dónde estás?". Evidentemente, recordaba a la actriz que, durante la entrevista con Pedro Sánchez, hizo las delicias de la izquierda tras irrumpir en el plató de forma inesperada y decirle al presidente "Peter" o "Pedra", comentarle que "olía a cremitas" y bromear sobre su indumentaria.

Candela Peña, ¿dónde estás? — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 9, 2026

La compañera de cadena de Broncano, Marta Flich, conductora de Al grano, no fue ingeniosa con su comentario, pero le sentenció en tres palabras: "Le viene grande".

Le vino grande. — Marta Flich (@martaflich) November 9, 2026

Desde el ente público llovieron más críticas. Esther Palomera, que copresenta el programa de actualidad Malas lenguas en La 2 de RTVE junto a Gonzalo Miró, terminó por darle la estocada a Broncano: "Hay verbos que solo conjuga el periodismo".

Hay verbos que solo conjuga el periodismo — Esther Palomera (@estherpalomera) November 9, 2026

El politólogo catalán Alan Barroso, colaborador habitual en programas de televisión como Más Vale Tarde y Al Rojo Vivo en laSexta, no era demasiado elegante en su valoración de lo visto el lunes por la noche. "Vaya paliza de Abascal a Broncano", y culpaba directamente a la cadena pública: "Vaya cagada de TVE jajaja"

Vaya paliza de Abascal a Broncano. Totalmente merecida por haberse dejado mangonear sustituyendo al público fiel de la revuelta por uno elegido a dedo por Vox. Cada magufada que suelta aplaudida mientras Broncano agacha la cabeza. No tiene sentido. Solo se entiende si quieren que… — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 9, 2026

Estas son las caras conocidas, pero las redes sociales están plagadas de comentarios del mismo estilo. Muchos usuarios se mofan del cómico. Está claro que Broncano no ha debido de dormir bien. Ya le avisaba Abascal, que le deseaba suerte tras el 29-N: "Vas a necesitarla". "Es una broma", añadió, ante el semblante serio de su interlocutor.