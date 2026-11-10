Macarena Gómez, sobre el odio de la izquierda por hablar con libertad: "Hay miedo, esto va a acabar mal"

La actriz Macarena Gómez ha sido la gran protagonista de este inicio de semana en el plató de El Hormiguero. En un momento profesional inmejorable, con tres proyectos simultáneos (el thriller cinematográfico Hora y veinte, que llega a las salas el 27 de noviembre, y la obra de teatro Te quiero si no estás en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid), la intérprete cordobesa visitó a Pablo Motos en una velada en la que confesó que "está atravesando uno de sus mejores momentos laborales". Durante la charla, no solo repasó su carrera y anécdotas personales, sino que también dejó titulares de calado sobre la situación de las infraestructuras en España y el clima de polarización social.

Desde su entrada entre vítores y aplausos, el estilismo de la actriz no pasó desapercibido. Luciendo un diseño azul pastel, Gómez explicó a Pablo Motos que su elección no era casualidad: "Le dije a mi diseñadora que si tenía algo de este estilo para venir así". La intérprete justificó su indumentaria señalando que "el azul simboliza la paz, la verdad y la libertad, tres valores esenciales para la convivencia del ser humano que hay que reivindicar hoy en día", concluyendo que acudió al programa "reivindicando con el color azul la libertad de expresión porque creo que tengo todo derecho a expresarme libremente".

Denuncia sobre el estado del AVE

Usuaria habitual del tren desde hace más de dos décadas para desplazarse por la geografía nacional, la actriz abordó el estado del transporte ferroviario a raíz de los recientes siniestros de Urda y Adamuz. Gómez enfatizó que mantiene contacto directo con trabajadores del sector (azafatas, interventores y personal de Adif y de los diversos operadores) y traslada la preocupación que le transmiten desde dentro del sistema: "El personal que trabaja me cuenta que no hay dinero para mantenimiento, pero no es algo que diga yo, lo dicen muchos pasajeros". Acto seguido, fue tajante al relatar las deficiencias cotidianas de los trenes: "A mí me dicen la verdad, y me dicen que no hay dinero para mantenimiento; tú puedes estar en un vagón que de repente hace mucho frío, en otro tienen la calefacción, los baños no funcionan, los asientos se mueven y tiembla el tren, una barbaridad".

Tanto la invitada como el presentador lamentaron el deterioro de la alta velocidad en comparación con su inauguración hace 30 años, "cuando los vasos de agua no se movían". Gómez recordó de forma gráfica el nivel de vibración actual en los trayectos al rememorar cómo "un hombre me manchó sin querer con su café porque de los temblores se le cayó".

Polarización y falta de tolerancia

En el tramo final de la entrevista, la conversación giró hacia el clima político y la convivencia ciudadana. La actriz aseguró tajante: "Noto que la sociedad está muy polarizada y creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver en todo esto". Asimismo, lamentó el impacto directo en las relaciones personales afirmando que "da mucha pena que se rompan amistades; antes podías hablar libremente con tu amigo, discutir sobre política o temas sociales y hoy ya hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice".

Para ilustrar esta pérdida de tolerancia, Gómez relató una experiencia reciente ocurrida al término de un ensayo en una terraza madrileña junto a dos amigos. Una pareja sentada al lado recriminó su conversación sobre temas de actualidad e intentó expulsarlos del local al grito de "no pertenecéis a este barrio". Ante esta situación, la actriz no dudó en plantar cara respondiendo: "Perdona, yo pago impuestos en Madrid; este barrio es tan tuyo como mío".

Gómez concluyó con una seria advertencia sobre la deriva social: "Se tiene mucho miedo, falta de convivencia y una falta de tolerancia brutal. Hay que respetar lo que piense la otra persona... vivimos con miedo a expresarnos y esto va a acabar muy mal".

Cine de acción, sustos familiares y adrenalina en el aire

Además de la reflexión social, la visita dejó espacio para el entretenimiento. Sobre Hora y veinte, thriller rodado de madrugada durante un mes en un supermercado madrileño, la actriz detalló la trama sobre la desaparición de un niño en vísperas de Nochebuena e invitó al público a acudir al cine: "¿Qué pasará? ¿Lo encontrarán o no? ¡Tenéis que ir a ver la película para enteraros!". La temática conectó con un susto personal que vivió en República Dominicana: "Justo en unas Navidades, antes de empezar a grabar una película, el niño no estaba en la mesa. Salí a buscarlo y luego estaba en una habitación hablando con otro compañero".

Finalmente, Gómez compartió su pasión por el paracaidismo, disciplina que descubrió tras casarse en 2013 con Aldo Comas: "Es la mejor experiencia. Cuando se abren las puertas del avión y estás a punto de saltar al vacío, la adrenalina es espectacular. Es único e incomparable, te sientes libre", concluyendo que ya ha realizado más de "50 saltos sola y otros muchos acompañada".