TVE recortó la entrevista de Abascal: estas son las preguntas y las respuestas que no se emitieron

La esperada intervención de Santiago Abascal en La Revuelta no solo ha generado un intenso debate en la opinión pública por su paso por el plató de La 1, sino también por el profundo reguero de controversia que ha dejado tras de sí lo que la sala de montaje decidió apartar de la pantalla. Tras la emisión del espacio conducido por David Broncano, diversos dirigentes de Vox y profesionales de la información han denunciado de forma pública que el formato aplicó una severa y calculada tijera a la charla, suprimiendo tanto bloques enteros de índole estrictamente política como uno de los sellos más inconfundibles de la casa: las célebres preguntas clásicas sobre el patrimonio y la vida íntima.

El malestar por la edición del programa se desató casi de manera simultánea a la conclusión de la emisión televisiva. Uno de los primeros en alzar la voz de manera contundente fue Carlos H. Quero, miembro del equipo de comunicación de Vox, quien utilizó su perfil en la red social X para evidenciar el contraste entre lo que se grabó y lo que finalmente se retransmitió a la audiencia: "Si algunos estáis alucinando, imaginad cómo fue la grabación real, sin el privilegio de la edición".

A través de su hilo en la mencionada plataforma, Quero desgranó con detalle los contenidos que quedaron fuera del montaje final. Según su testimonio, el programa eliminó "un fragmentazo tremendo sobre los servicios públicos, quizá lo mejor de toda la noche, que curiosamente ha sido lo primero en ser amputado".

El dirigente de la formación política continuó enumerando otros pasajes de alto voltaje político e ideológico que sufrieron la misma suerte, tales como las reflexiones del líder de Vox relativas a la "inmigración y sanidad, a propósito del anuncio reciente del Gobierno", o una detallada y "profunda y sosegada explicación sobre las distintas fuentes de energía y la necesidad de ser soberanos", además de referencias directas a la "imposibilidad de explorar y explotar nuestros recursos".

Si algunos estáis alucinando, imaginad cómo fue la grabación real, sin el privilegio de la edición. Hubo un momenazo, un fragmento tremendo sobre los servicios públicos, quizá lo mejor de toda la noche, que curiosamente ha sido lo primero en ser amputado. Lo mismo en la parte… — Carlos H. Quero (@CarlosHQuero) November 10, 2026

Esta versión de los hechos no tardó en verse respaldada por otras voces del sector periodístico. La periodista Ángela Vera apuntó también a través de las redes sociales que, según fuentes consultadas por ella misma, tampoco vieron la luz las respuestas del político alusivas a temas tan espinosos como la "remigración" y diversas "cuestiones LGTBI".

El descontento generalizado se ha visto acrecentado al comprobar que, apartándose de la política de transparencia que suele caracterizar al formato de RTVE, La Revuelta no había publicado en sus redes sociales estas partes eliminadas del montaje final.

El dinero en el banco y el sexo: la supresión de las preguntas clásicas

Uno de los aspectos más comentados en los mentideros políticos y mediáticos gira en torno a las marcas de la casa del programa: las famosas preguntas sobre el dinero acumulado en el banco y el balance de relaciones sexuales mantenidas en el último mes. Tanto Carlos Quero como Ángela Vera confirmaron que David Broncano sí planteó ambas cuestiones al líder de Vox durante la grabación, pero la dirección y el equipo de montaje optaron por hacerlas desaparecer por completo de la escaleta emitida: "En un programa que ya no era de humor, quizá haber sido testigo de la respuesta de Abascal sobre la cuenta bancaria habría sido demasiado para algunos", ironizó públicamente el responsable del partido verde.

Ante el vacío informativo provocado por la censura, medios especializados y generalistas como AS o El Periódico de España destaparon el contenido textual de ese bloque suprimido. Ante la pregunta sobre su patrimonio personal, Santiago Abascal optó por atenerse estrictamente a la transparencia parlamentaria: "Es público, están declarados todos mis ingresos en el Congreso y mi patrimonio, se declara cada cuatro años, lo he mirado antes de venir porque sabía que lo preguntabas: 21.000 euros en gananciales".

El político matizó que esa cantidad refleja de manera exacta el saldo disponible en su cuenta bancaria, argumentando que su capacidad de ahorro se destina de manera íntegra al "pago de una hipoteca". Lejos de quedarse ahí, el líder de Vox aprovechó la coyuntura para lanzar un dardo económico dirigido al propio presentador: "Entre mi mujer y yo te podríamos pagar un programa".

El tono de la conversación dio un giro radical y de absoluto freno cuando el espacio avanzó hacia la segunda de las cuestiones clásicas, referida a la intimidad sexual. En ese instante, Abascal paró los pies a Broncano de forma tajante: "Eso no me preguntes, corta el rollo ese, más que nada porque mis hijos están viendo el programa y entiendo el tono del programa, el humor, pero forma parte de mi intimidad, yo mis cosas íntimas no las hablo en público".

Para justificar su negativa y cerrar cualquier resquicio a la polémica en directo, el dirigente apeló directamente al ámbito familiar y protector: "Seguro que mi madre y mis familiares me están viendo, mi mujer, y seguro que van a estar mucho más contentos con esta posición y con esta timidez".

Con este episodio, la visita de Santiago Abascal a La Revuelta se consolida no solo como uno de los hitos televisivos de la temporada, sino como el epicentro de un agrio debate sobre los criterios de edición, la censura previa en la televisión pública y los límites de la confrontación política en los formatos de entretenimiento.