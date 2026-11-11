Abascal suspende su entrevista con Jordi Wild para "proteger su imagen" tras los incumplimientos de 'La Revuelta'

El escenario político y mediático ha sufrido un brusco giro tras el paso del presidente de Vox, Santiago Abascal, por el programa La Revuelta de TVE. A pesar de la buena recepción de su charla con David Broncano por parte de sus votantes y una parte importante de la prensa, parece que el líder político no ha quedado muy contento con el resultado. Por este motivo, desde el partido han decidido cancelar inmediatamente sus compromisos posteriores, anunciando que finalmente no se producirá su esperada participación en el pódcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild.

La decisión ha sido comunicada formalmente este 11 de noviembre de 2026 por Vox a través de un duro comunicado en el que fijan su nueva política sobre apariciones en medios tras lo acontecido en la televisión pública.

El malestar en las filas de la formación se originó tras la emisión de la entrevista conducida por David Broncano. Pese a que el choque en directo abordó temas de gran repercusión —como la política exterior sobre Israel y Hamás, la inmigración, la vivienda o los calificativos hacia Pedro Sánchez como "aprendiz de tirano"—, desde el equipo de comunicación de Vox se denunció de inmediato un severo tijeretazo en la sala de montaje.

Dirigentes del partido, entre ellos Carlos H. Quero, evidenciaron que la emisión no reflejó la totalidad de la grabación real. Entre los pasajes eliminados figuraban bloques enteros sobre soberanía energética, sanidad, servicios públicos, cuestiones LGTBI y la "remigración", además del bloque de las emblemáticas preguntas del programa relativas al patrimonio y la vida íntima del candidato.

En las partes excluidas, Abascal había detallado contar con "21.000 euros en gananciales" destinados al "pago de una hipoteca" y se había negado a responder sobre su intimidad sexual apelando al respeto por su entorno familiar.

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ pic.twitter.com/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

Acusaciones directas a TVE y El Terrat

Ante la falta de publicación de las partes emitidas por parte del ente público, Vox ha emitido un comunicado oficial denunciando lo que consideran un flagrante incumplimiento de las condiciones pactadas.

En el escrito, el partido sostiene que "El pasado lunes Santiago Abascal participó en La Revuelta, de TVE. Incumpliendo lo acordado de buena fe, El Terrat y TVE se niegan a entregar a VOX o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión. VOX exige su entrega inmediata y su publicación".

La formación señala directamente al ente público por haber realizado un montaje sin su beneplácito: "Incumpliendo también lo acordado, el recorte se hizo sin que VOX tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador. Quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos. El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público. Mientras ese material siga en sus manos, VOX queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado".

Asimismo, cargan contra el cambio de dinámica experimentado durante la conversación con Broncano, subrayando que "La Revuelta incumplió además su compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa. Esta situación obliga a VOX a adoptar medidas para que no se repita este atropello y perjuicio".

Nueva directriz para las entrevistas y cancelación de Jordi Wild

Como consecuencia directa de esta controversia, el partido ha establecido un estricto veto a cualquier espacio audiovisual que exija el control exclusivo del montaje. En la nota oficial manifiestan que "Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que VOX tenga al menos el mismo y recíproco derecho, respecto de la imagen y el contenido".

Esta nueva postura ha tenido su primera víctima colateral en la agenda del político: la entrevista prevista para esta misma jornada con el generador de contenido Jordi Wild. Vox explica en su nota que "En consecuencia, por culpa de este atropello y a fin de evitar nuevos perjuicios políticos, a la imagen y reputación de VOX o de nuestro candidato, VOX ha decidido suspender toda grabación donde no se asegure el derecho y autonomía plena de VOX, respetando, claro está, la independencia editorial del programa".

No obstante, desde la formación han querido eximir de cualquier culpa al equipo del popular podcast The Wild Project: "Por ello lamentamos comunicar la suspensión de la entrevista en The Wild Project, cuya grabación estaba prevista para hoy día 11 de noviembre, sin que ello suponga, en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno sino solo la urgencia de proteger la reputación de VOX y sus candidatos en periodo electoral".

La decisión marca un precedente inédito en la estrategia mediática del partido en pleno periodo electoral, condicionando su presencia futura en medios a la entrega o control compartido de los totales grabados.