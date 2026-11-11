Algo no cuadra en la decisión de Vox con Jordi Wild: este fue el compromiso inapelable del youtuber

Tras el anuncio oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para fijar la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre, los principales partidos han puesto en marcha sus respectivas maquinarias de campaña. En este marco de carrera electoral, los nuevos formatos digitales han cobrado un protagonismo sin precedentes para captar el voto, situando al pódcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild, en uno de los espacios más codiciados por su impacto en la gente joven. Sin embargo, una inesperada decisión de última hora por parte de Vox ha dado un vuelco a lo esperado: han cancelado a última hora la participación de Santiago Abascal en el espacio.

La génesis del proyecto arrancó pocas horas después de la convocatoria electoral. Jordi Wild anunció públicamente su intención de sentar en su mesa a los aspirantes a la presidencia para detallar sus programas, fijando unas condiciones bastante claras. Para blindar la pulcritud del proceso y velar por la máxima transparencia hacia el espectador, Wild anunció un compromiso contractual sin fisuras: se comprometió a no editar las entrevistas y a subirlas íntegras a su canal de YouTube. En palabras del propio creador de contenido, su intención era "firmar un acuerdo" en el que se dejara por escrito que no se podría "editar absolutamente nada de las entrevistas" y que, en segundo lugar, quedaría explícito para todos los candidatos que no podrían pedirle "ningún cambio ni que quite ninguna parte".

Con el sí de todos los candidatos, la agenda parecía cerrada hasta que todo saltó por los aires este 11 de noviembre de 2026. Vox hacía oficial la suspensión fulminante de la grabación con Jordi Wild, prevista para ese mismo día, achacándolo a la polémica surgida tras la emisión del paso de Santiago Abascal por La Revuelta de TVE.

El malestar en la formación de extrema derecha se desencadenó tras denunciar un "tijeretazo" de 40 minutos en la sala de montaje del programa presentado por David Broncano, donde habrían quedado fuera bloques sobre soberanía energética, sanidad o la declaración patrimonial del candidato. Ante la negativa de TVE y la productora El Terrat de entregar el material completo, Vox emitió un duro comunicado anunciando su veto a espacios sin control recíproco: "Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que VOX tenga al menos el mismo y recíproco derecho, respecto de la imagen y el contenido".

Es precisamente en este punto donde la versión oficial entra en colisión con los hechos. Diversos medios de comunicación señalan que la decisión de Vox con Jordi Wild no cuadra con el marco de garantías que el propio youtuber había fijado desde el primer minuto. Según apuntan estas fuentes, tras el amargo trago vivido en la televisión pública, Vox quería disponer de la grabación completa y en bruto de la entrevista en The Wild Project para poder salvaguardarse y publicar su propia versión en caso de conflicto, evitando así que ocurriera lo mismo que en La Revuelta.

Sin embargo, Wild se habría negado en redondo a ceder el material grabado o permitir un control externo sobre su producción. El compromiso inapelable del streamer de emitir las charlas 100% íntegras y sin edición garantizaba ya de por sí que nada de lo hablado por Abascal resultara cercenado o manipulado en el montaje final. Pese a que el creador aseguraba la emisión total del cara a cara, ceder las cintas o dar potestad de difusión paralela a un partido político vulneraba la independencia de su plataforma. La firmeza del presentador al rechazar la exigencia de Vox habría provocado la suspensión definitiva del encuentro.

Conscientes del choque, desde el equipo de comunicación de Vox quisieron matizar la cancelación en su nota oficial para limpiar la imagen del espacio digital, manifestando que la suspensión del formato se tomaba "sin que ello suponga, en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno sino solo la urgencia de proteger la reputación de VOX y sus candidatos en periodo electoral".