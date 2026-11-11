El lamento de Broncano tras su desastre con Abascal: "Hace tiempo que no estaba tan triste"

Horas después de la emisión de su comentada entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta, que desencadenó un alud de críticas por la conducción del encuentro y por el ambiente en el teatro, David Broncano reconoció abiertamente que cometió múltiples errores de cálculo, que no estuvo cómodo en ningún momento y que acudió al plató sin la preparación rigurosa que exigía el contexto.

"No me traía todo preparado con datos porque tampoco lo había hecho con otros políticos. Me he equivocado", confesó ayer sobre las tablas del Teatro Príncipe Gran Vía durante la grabación del espacio al que acudió la líder de Frente Amplio, Ada Colau. El presentador admitió que pretendió encarar el choque dialéctico sin la precisión adecuada: "Intentar tener un tono periodístico sin lanzarle un dato para contrastarlo es peligroso. Soy un tremendo flipado. Pienso a veces que tomo buenas decisiones y en algunas ocasiones las he tomado. Siempre pienso: voy a ser más máquina que ellos y aquí la cagué tremendamente".

La marejada provocada por el programa afectó de lleno al estado de ánimo del conductor de RTVE, quien arrancó la emisión de anoche con una entrada irónica para romper la tensión tras ser abucheado en broma por los asistentes: "Bienvenidos a La Revuelta. El presentador de hoy soy yo, lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián. Ha sido difícil, pero se ha conseguido".

Sin embargo, el tono viró rápidamente hacia una gravedad poco usual en su registro. "Me siento muy decepcionado conmigo mismo, con las decisiones que tomé de cara a la entrevista de ayer y cómo la llevé a cabo también. Hace tiempo que no estaba tan triste con nada", manifestó ante los espectadores presentes en el teatro, a quienes abrió el micrófono para escuchar sus reproches de primera mano. "Soy consciente de que hay mucha gente que espera del programa algo más allá que una hora de risas al día. Soy consciente de que ayer no estuve a la altura de eso. Lo siento de corazón. Me disculpo ante todo el mundo porque es lo que creo que tengo que hacer hoy".

🙏 Pedimos perdón a nuestro público → "Quería pedir perdón a nuestro público de verdad. Hacía tiempo que no estaba tan triste con nada" → "Soy consciente que no estuve a la altura de lo que merece la televisión pública" → "La cagué tremendamente. Pensaba que si… pic.twitter.com/f88k11dYht — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2026

La trampa del público afín a Vox

El elemento central del desastre, según el propio análisis de Broncano, residió en la concesión realizada a la formación política respecto al público presente en el teatro. "Esa es la clave de todo. Es la clave de cómo salió la entrevista porque nosotros aceptamos hacerlo con público seleccionado por Vox", explicó previamente en declaraciones recogidas por Más Vale Tarde en La Sexta.

El presentador argumentó que aceptó esa condición por "ambición y vanidad", buscando evitar acusaciones de sectarismo: "Yo pensé que quería quitarles esa cosa que sé que a veces lo hacen desde Vox de decir que no les dejamos hablar, que el público les ha silbado o que la cadena no les da oportunidades. Pero en la práctica, cuando empezó la entrevista, vi que era muy desigual y muy injusto. Para mí ayer era muy complicado que cualquier frase que dijese él fuera ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibiera con un silencio y con un murmullo como si hubiera dicho una barbaridad".

La falta de su habitual paraguas cómico agravó el bloqueo del entrevistador a medida que corrían los minutos. "Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más como hago siempre, pero era complicado. Estuve incómodo conmigo mismo. Cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro, me tiré toda la entrevista diciendo 'la he cagado', 'me he equivocado'. Mientras Santiago hablaba, yo pensaba por dentro: 'tío eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido'. Y no me permitía rebatirle o responderle con la velocidad que hubiera que haberlo hecho. Me sacó totalmente".

"Un marrón que me ha caído"

Frente a las voces que le acusan de "blanquear a la extrema derecha" o de haber recibido presiones externas, el comunicador negó tajantemente cualquier imposición de Moncloa o de la dirección, aunque remarcó la incomodidad de asumir coberturas de corte político sin ser periodista de formación.

"Yo no he querido hacer ninguna de estas entrevistas. Entiendo que haya muchos periodistas a los que no les haga gracia que haga yo una entrevista así, pero no es una decisión mía. No he peleado yo por entrevistar a los políticos. Es un muy buen marrón que me ha caído al estar en una televisión pública, en el programa con más espectadores de la cadena", reflexionó, al tiempo que asumió las críticas internas vertidas desde el Consejo de Informativos de RTVE y por compañeras de profesión. "Ayer fue un bache grande. Asumo la responsabilidad. Estoy deseando hacer entrevistas normales".