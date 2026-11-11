Feijóo regala a Iker Jiménez el mejor dato de audiencia de la historia de 'Horizonte'

El fenómeno de la política en televisión ha alcanzado una nueva dimensión en plena carrera hacia las urnas, transformando la franja nocturna en un auténtico campo de batalla por la audiencia donde los principales líderes nacionales buscan el favor del electorado. En este escenario de altísima tensión competitiva, el espacio Horizonte, conducido por Iker Jiménez en la cadena Cuatro, ha logrado una hazaña histórica impulsada por la presencia de Alberto Núñez Feijóo. La entrevista al candidato del Partido Popular no solo dinamitó los registros habituales del programa, sino que coronó a la segunda cadena de Mediaset como líder absoluta entre las televisiones comerciales en su franja de emisión, cosechando un récord absoluto de espectadores en el codiciado access prime time.

El paso del líder de la oposición por el plató de Iker Jiménez reunió a una media de 1.963.000 espectadores, registrando un estupendo 14,0% de cuota de pantalla durante el tramo específico de la conversación. Este dato superó con holgura los registros que el formato venía cosechando en las últimas semanas y batió la anterior marca del programa con líderes políticos, que ostentaba la visita de Santiago Abascal tres semanas atrás con un 11,4% de cuota y 1.432.000 seguidores. En el cómputo global de su emisión, Horizonte firmó un 12,8% de cuota de pantalla y 1.725.000 espectadores de media, certificando el mejor dato global de su trayectoria histórica y consolidando la senda ascendente de una Cuatro que venía de cerrar su mejor mes de octubre en los últimos 17 años.

Sin embargo, el liderazgo de la noche volvió a quedar en manos de Televisión Española gracias al empuje de La Revuelta. El programa presentado por David Broncano recibió en el Teatro Albéniz a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en una entrega marcada también por las disculpas públicas del presentador tras las controversias generadas en emisiones anteriores. La visita de Colau catapultó al espacio de La 1 hasta un buen 22,9% de cuota de pantalla y 3.050.000 espectadores de media, convirtiéndose en la tercera emisión más vista en la historia del formato. El espacio superó holgadamente el listón de entregas precedentes con perfiles políticos como Gabriel Rufián o Irene Montero (21,7%), quedándose únicamente por detrás de los máximos históricos marcados en las visitas de Pedro Sánchez y Santiago Abascal.

Este duelo en las alturas entre La 1 y Cuatro dejó en una posición incómoda a El Hormiguero de Antena 3, que se vio relegado a la tercera opción de la franja. El emblemático formato conducido por Pablo Motos, que contaba con la presencia del actor turco Can Yaman como invitado estrella, tuvo que conformarse con un 11,4% de cuota de pantalla y 1.530.000 espectadores, viéndose claramente afectado por el trasvase de audiencia hacia las grandes citas políticas de la competencia.

El arrastre generado por la fuerza de La Revuelta benefició de manera directa al posterior estreno de La 1 en el prime time, donde el nuevo programa de Gonzalo Miró, La Cena de los Idiotas, debutó con un notable 15,1% de cuota y 1.213.000 espectadores, permitiendo a la cadena pública adjudicarse la victoria global de la jornada con un 14,1% de cuota media diaria. En el plano informativo, Antena 3 mantuvo su férreo dominio en la sobremesa con Antena 3 Noticias 1 alcanzando un apabullante 23,4% (2.277.000 espectadores), mientras que en la franja nocturna Antena 3 Noticias 2 experimentó un llamativo ascenso de 3,4 puntos para coronarse con un 19,6% de cuota y 2.482.000 fieles.

La otra cara de la moneda en el mapa televisivo la protagonizó la recién llegada cadena La Séptima. Tras el acusado interés generado en jornadas anteriores, el espacio La Última Hora, conducido por Javier Ruiz, sufrió un severo retroceso al caer al 3,2% de cuota de pantalla con tan solo 346.000 espectadores en su sexto día de emisión, certificando la volatilidad de un público que, en vísperas electorales, acude en masa a los grandes escaparates consolidados de la pantalla pequeña.