La huelga general convocada para este miércoles por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas está afectando a las emisiones de televisión: los piquetes y las movilizaciones han provocado la suspensión de la programación de Canal Sur y la irrupción de manifestantes en el plató del programa que presenta Gemma Nierga en La2Cat, sumándose a los cortes de carreteras y problemas de movilidad registrados en distintos puntos de España.

La incidencia más llamativa en RTVE se ha producido en Barcelona, donde un grupo de manifestantes ha entrado en el plató de Cafè d'Idees e impedido que el espacio pudiera continuar con su emisión en directo. El programa, que se emite simultáneamente en La2Cat y Ràdio 4, había preparado una edición especial para seguir la jornada de huelga con el personal establecido como servicio mínimo.

La propia Gemma Nierga ha explicado lo sucedido y ha lamentado que, pese a que los periodistas están considerados un servicio esencial, no hayan podido desarrollar su trabajo con normalidad: "Hola, muy buenos días. Son las 8 y 24 minutos. Hace ocho horas y 24 minutos que ha comenzado la huelga general de este 11 de noviembre. Este programa, Cafè d'Idees, había preparado una programación especial dedicada a informar exclusivamente sobre la huelga, con personal asignado como servicio mínimo en esta casa, RTVE".

🔴 L'emissió del programa es veu alterada per les afectacions de la vaga general de l'#11N Un piquet ha ocupat el plató i impedeix emetre el @cafedidees_rtve 📲 https://t.co/evDRSEW1bm pic.twitter.com/6m2uiZZdhW — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026

"No podemos hacer nuestro trabajo porque un grupo de manifestantes ha entrado en el plató de Cafè d'Idees y está impidiendo que ejerzamos nuestro derecho a informar y que vosotros podáis ejercer vuestro derecho a recibir información. Los periodistas somos considerados servicio esencial, pero hoy no podemos hacer nuestro trabajo", ha explicado.

🔴 No podem emetre el programa perquè un grup de manifestants ha entrat al plató en el marc de la vaga general de l'#11N Els periodistes som considerats servei essencial, però avui no podem fer la nostra feina 📲 https://t.co/evDRSEWz0U pic.twitter.com/Mfqjj25gAV — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 11, 2026

Canal Sur deja la pantalla en negro

La otra imagen destacada de la jornada ha llegado desde Andalucía. Canal Sur Televisión ha interrumpido abruptamente su programación a las 08:20 horas, en plena emisión de Despierta Andalucía. La cadena autonómica ha dejado la pantalla completamente en negro y ha mostrado un mensaje para explicar el motivo de la interrupción: "La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias".

Hasta ese momento, las emisiones se habían desarrollado con normalidad desde la medianoche. El corte ha afectado directamente a la programación de la cadena, que debe ajustarse a los servicios mínimos establecidos por la Junta de Andalucía para esta jornada.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) establece que los medios de comunicación públicos deben garantizar la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido y con el personal estrictamente necesario. El objetivo es mantener los contenidos considerados esenciales pese al seguimiento de la huelga.

Antecedente reciente en la RTVA

Canal Sur Televisión, la cadena pública autonómica andaluza, mantiene cortada su emisión habitual desde las 8:00 horas de este miércoles a consecuencia de la jornada de huelga general. Durante el corte, la señal muestra únicamente una pantalla en negro acompañada por un faldón sobreimpreso en el que la dirección del canal informa del motivo de la interrupción y pide disculpas a los espectadores por las molestias ocasionadas.

Esta situación de paro total en la emisión de la radiotelevisión pública andaluza (RTVA) se produce seis meses después de un antecedente similar ocurrido el pasado 11 de mayo, cuando la pantalla también quedó en negro durante varias horas debido a paros convocados por el comité de huelga.