Feijóo dispara la audiencia de 'El Hormiguero' tras unos días bajo mínimos

La precampaña electoral hacia el 29N ha convertido el access prime time en una guerra sin cuartel por el mando a distancia. Tras encadenar un arranque de semana bajo mínimos —lastrado por el enorme apetito informativo y las entrevistas políticas de sus principales rivales—, El Hormiguero ha dado un golpe en la mesa este miércoles.

La visita de Alberto Núñez Feijóo al plató de Antena 3 catapultó al espacio de Pablo Motos hasta un imponente 19,0% de cuota de pantalla y 2.455.000 espectadores, firmando su segundo mejor registro de todo 2026 tanto en share como en televidentes.

La travesía del desierto frente al tirón político

Para entender la magnitud de la remontada de El Hormiguero este miércoles es necesario observar la curva de audiencia que el formato venía arrastrando desde el inicio de la semana, cuando la programación habitual de entretenimiento sufrió el embate directo de las grandes citas electorales en el resto de cadenas. El lunes 9 de noviembre, el arranque semanal dejó al programa de Antena 3 en mínimos con la visita de la actriz Macarena Gómez, conformándose con un 8,3% de share y 1.242.000 espectadores.

Aquella noche el interés político monopolizó la franja por partida doble: por un lado, La Revuelta (La 1) pulverizó todos sus registros con la entrevista a Santiago Abascal, disparándose hasta un histórico 33,6% de cuota y 4.815.000 seguidores; por otro, la entrevista simultánea a Pedro Sánchez en La Última Hora (en la recién nacida La Séptima) irrumpió con fuerza logrando un 14,2% en su tramo específico (2.160.000 fieles y un 10,2% global), lo que provocó que en la franja estricta de coincidencia entre ambos líderes políticos el espacio de Motos llegara a caer al 8,1% (1.231.000).

El martes 10 de noviembre, aunque El Hormiguero experimentó una ligera mejoría con la visita del actor turco Can Yaman al alcanzar un 11,4% y 1.530.000 espectadores, volvió a verse relegado a una incómoda tercera opción de su franja. La culpa la tuvo de nuevo el doble golpe político de sus competidores: en La 1, La Revuelta mantuvo un pulso arrollador con Ada Colau y las disculpas públicas de David Broncano tras las polémicas previas, firmando un 22,9% y 3.050.000 espectadores (su tercera emisión más vista de la historia, impulsando además el estreno posterior de La Cena de los Idiotas hasta el 15,1% y 1.213.000).

Paralelamente, la primera parada televisiva de Feijóo esa semana en Horizonte (Cuatro) dinamitó los registros de Mediaset: el tramo de la entrevista con Iker Jiménez reunió a 1.963.000 espectadores (14,0%) y cerró la emisión global en un histórico 12,8% y 1.725.000 fieles (superando el anterior techo político del formato con Abascal, que había marcado un 11,4% y 1.432.000), mientras que La Última Hora en La Séptima acusaba el desgaste tras su pico del lunes retrocediendo al 3,2% (346.000).

Ante este escenario, el salto de +7,6 puntos y 925.000 espectadores registrado este miércoles hasta alcanzar el 19,0% (2.455.000) devolvió al formato de Antena 3 el liderazgo absoluto de la noche.

El duelo del miércoles frente a la competencia

Con el alegato inicial de Motos contra Sánchez y la entrevista cara a cara con Feijóo, El Hormiguero dominó con autoridad la noche del miércoles al firmar un 19,0% de cuota de pantalla y 2.455.000 espectadores, su segundo mejor registro anual. El espacio de Antena 3 supo capitalizar la alteración de la parrilla en Televisión Española, que canceló la emisión habitual de La Revuelta con motivo de la huelga general del 11N. En su lugar, La 1 apostó por un especial informativo de La Noche en 24h con los principales líderes sindicales, que tuvo que conformarse con un discreto 6,4% y 850.000 televidentes.

Sin el principal rival de la cadena pública en la franja, la segunda plaza de la noche recayó en Cuatro gracias a la doble ventana de Horizonte: tras un tramo previo (Horizonte: Express) que reunió a 837.000 fieles (6,1%), la emisión principal del formato presentado por Iker Jiménez volvió a rendir a un nivel notable anotando un 12,2% de share y 1.589.000 espectadores. Por su parte, Telecinco se situó como tercera opción en el tramo estricto del access con First Dates, que logró mantener el tipo frente al empuje político con un 9,3% y 1.204.000 seguidores.

Más rezagadas quedaron las ofertas del resto de cadenas generalistas en la misma franja horaria. En laSexta, El Intermedio registró un 5,1% de cuota y 664.000 espectadores después de que laSexta Clave firmara un 4,5% (619.000), mientras que en la recién estrenada La Séptima, La Última Hora de Javier Ruiz experimentó una leve recuperación de un punto respecto al martes al cerrar la jornada con un 4,2% y 444.000 televidentes.

Las audiencias más destacadas del miércoles 11N

Más allá del terremoto nocturno, la huelga general disparó el consumo televisivo durante toda la jornada y otorgó a Antena 3 el liderazgo del día con un 15,0% de cuota media, imponiéndose con holgura al 12,0% de La 1 y al 9,8% de Telecinco, mientras que Cuatro firmó un notable 7,9%, laSexta un 6,1% y La Séptima un 3,7%. En ese contexto de máxima demanda informativa, los servicios informativos de Atresmedia ejercieron un dominio incontestable: Antena 3 Noticias 1 se coronó como el espacio informativo con mejor cuota del miércoles al arrasar en la sobremesa con un 24,4% y 2.773.000 fieles frente al 16,8% (1.908.000) de Telediario 1, y por la noche Antena 3 Noticias 2 mantuvo el pulso liderando con un 19,8% y 2.735.000 espectadores ante el 13,1% (1.796.000) de la segunda edición del informativo de TVE.

El impulso de la cadena principal de Atresmedia también se dejó notar en el entretenimiento diario, donde Pasapalabra volvió a conquistar el minuto de oro de la jornada a las 21:04 horas al reunir a 3.280.910 espectadores y un 24,6% de share justo antes de dar paso al informativo nocturno, cerrando su emisión completa con un 17,4% (2.073.000). Previamente, en la franja matinal, La Ruleta de la Suerte brilló con un 20,7% y 1.913.000 seguidores.

Por su parte, la actualidad ligada al paro general llevó a máximos a los magacines de mañana y tarde en el resto de cadenas. En RTVE, La Hora de La 1 encabezó el tramo matinal con un contundente 23,8% y 617.000 espectadores, y acto seguido Mañaneros 360 firmó su máximo histórico en televidentes al alcanzar un 22,2% y 1.045.000 fieles en su primer bloque. Ya en la franja vespertina, Más Vale Tarde anotó en laSexta su entrega más vista de todo el año con un 7,4% y 700.000 espectadores, mientras que en el prime time posterior a El Hormiguero el liderazgo recayó en Telecinco gracias a La Isla de las Tentaciones, que se impuso con un 16,3% y 1.048.000 seguidores por delante de La Mesa en Antena 3 (14,3% y 848.000) y de la emisión cinematográfica de El 47 en La 1 (6,4% y 554.000).