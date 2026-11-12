Mariló Montero desvela lo que ocurrió tras su entrevista con Broncano: "Estaba en shock"

El debate sobre la presencia de líderes políticos en formatos de entretenimiento acaparó gran parte de la última entrega de La Mesa, el espacio de actualidad conducido por Cristina Pardo en Antena 3. Aunque la emisión coincidió esa misma noche con la visita de Alberto Núñez Feijóo a El Hormiguero, los tertulianos desviaron rápidamente el foco hacia la televisión pública para analizar en profundidad la comentada entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta.

Para reflexionar sobre quién gana en este tipo de intervenciones, si es correcto dar voz a todas las ideologías y quién debe moderar los debates políticos, el programa reunió a un panel formado por Máximo Huerta, Vicente Vallés, Carlos Alsina y Manel Fuentes. Sin embargo, la conversación dio un vuelco definitivo cuando invitaron a sentarse a Mariló Montero, presentada como "la única de la mesa que ha sido invitada al programa" de RTVE.

Al analizar el controvertido cambio de público y la edición del espacio de La 1 durante la visita del líder de Vox, Montero no dudó en señalar los fallos del formato. La comunicadora sostuvo que el presentador, "como él mismo había admitido", se había "equivocado" al dejar el humor aparte en una entrevista de ese calibre. A su juicio, además, "le faltó el público porque para él es una herramienta importantísima", subrayando la dependencia que tiene el cómico de su entorno habitual en el teatro: "Hacen una conversación grupal con Grison y Ricardo. Él necesita a todo el grupo", aseguró ante la atenta mirada de sus compañeros de tertulia.

Una visita sin asiento y bajo los reproches del público

La presencia de Mariló Montero en Antena 3 sirvió también para revivir la intrahistoria de su propia y tensa visita a La Revuelta el pasado 9 de septiembre, una noche que pasó a la historia del programa como una de las más abucheadas por los asistentes. Según relató en La Mesa, ella acudió tras su paso por MasterChef Celebrity con una intención muy distinta a lo que finalmente ocurrió: "Iba a promocionarlo, pero la conversación derivó en un tema que nadie se esperaba, que fue atacar a una amiga y compañera de televisión [Ana Rosa Quintana]. Yo no llegué a sentarme en todo el programa. Interactué con el público, me reprochaban, contestaba, (...) y sabes que está grabado, yo tengo el papel de invitada y de profesional", explicó sobre aquella velada en la que ni siquiera llegó a ocupar el sofá principal.

Preguntada por Cristina Pardo sobre si quedó satisfecha con el montaje que finalmente se emitió en televisión, la periodista fue tajante al desvelar que ni siquiera ha querido verlo: "Hice el programa y no lo he visto. No lo he querido ver". Asimismo, describió con crudeza la sensación física y emocional que experimentó al dar por concluida la grabación y abandonar el escenario: "Sentí que todas las piedras del público venían a la espalda, y me dije, no te gires. Era su juego y entré. Quien te invita tiene sus condiciones".

El giro en el camerino: "Había hecho historia en la tele"

Pese a la hostilidad percibida desde las gradas durante toda la grabación, Montero reveló en primicia en Antena 3 lo que sucedió instantes después de apagarse las cámaras, en la intimidad de los camerinos. "Cuando llego al camerino bajó la dirección entera, me dijeron que no me fuera porque Broncano quería hablar conmigo. Me dijeron que había hecho historia en la tele porque nadie ha plantado cara a Broncano. Que había hecho un programa histórico", relató ante el asombro de la mesa de debate.

Cristina Pardo quiso indagar en los detalles de aquella conversación privada con el rostro estrella de RTVE, aunque la invitada prefirió mantener cierta reserva sobre el contenido exacto de sus palabras: "Estaba en shock, porque tampoco hubo un diálogo, el tono fue muy bueno, yo tengo un buen recuerdo de esa experiencia", confesó. Respecto a la posibilidad de una segunda visita para limar asperezas, aclaró que "después ha habido conversaciones sobre poder volver, no ha fructificado, nadie se ha empeñado más en que regrese y yo podría volver o no", zanjó.

El choque por los toros

El testimonio de Montero en Antena 3 conectó directamente con los motivos que provocaron aquel histórico enfrentamiento en septiembre, cuando el comentario inicial de Broncano sobre las críticas de Ana Rosa Quintana —quien había asegurado que Pedro Sánchez les había "puesto una alfombra roja en TVE y no debería mezclar televisión con política"— encendió la mecha.

Aquel día, tras responder con un "casi sí", la periodista propuso analizar la programación completa de la cadena pública: "Por la mañana, ideología de presentadores de izquierdas. Por la tarde, más izquierda y por la noche, más izquierda. Hay derecho que cada uno contrate a quien quiera, y que dé buenos resultados, pero como hablamos del hecho de que Ana Rosa se había quejado, no pasa nada, se puede decir. Yo soy una mujer de paz", argumentó entonces, provocando la rápida réplica de Grison al bromear con que "Pepe, de MasterChef, no es de Podemos", y la defensa de Broncano reivindicando su postura: "Todo el mundo tiene una ideología, yo soy de izquierdas progresista, pero eso no me debería impedir hacer ningún trabajo. La representación del país no depende del presentador, pero lo que se hace en el programa sí y creo que aquí hacemos una representación amplia y diversa de lo que es la sociedad".

Mariló Montero saca el tema de los toros. #LaRevuelta pic.twitter.com/LUKyT3gntr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2025

La tensión en aquella grabación alcanzó su punto máximo cuando Montero introdujo la ausencia de la tauromaquia en la televisión pública, desatando una oleada de abucheos en el teatro. "Si quieres abrimos la brecha de los toros, que es un arte, y es algo que podría estar en una cadena pública", defendió sin amilanarse, insistiendo en que "son contenidos culturales que se quitan de la emisión por partidos políticos que no les gusta la tauromaquia", mientras ponía como ejemplo que "Canal Sur no es sospechosa ideológicamente y que Telemadrid hace lo que tiene que hacer".

Ante el cariz que tomaba la discusión —en la que incluso miembros del público tomaron el micrófono para criticar a Ana Rosa Quintana y defender la labor social del programa—, Broncano tiró de ironía diciendo: "igual me siento y me pegas una estocada en el cuello", reprochándole además que parecía que estuviera "en 1945" cuando ella recordó que "a muchas mujeres no les dejaron torear durante muchos años y es un debate que sigue vivo en España".

El intercambio concluyó con el presentador declarando abiertamente su postura antitaurina —"cuando estaba el PP condicionaba los contenidos televisivos a saco. Y yo soy muy antitaurino, muy convencido, y si os gusta, os gusta, pero al animal se le está maltratando sí o sí. Me sorprende que de todas las posibles cosas tu principal caballo de batalla sean los toros"— y recomendándole entre risas y abucheos: "Abandona este barco, has emprendido este camino ridículo".

Lejos de achicarse, y tal como ha reafirmado ahora en Antena 3, Mariló Montero se marchó orgullosa tras confirmar que había encontrado en el programa un espacio de debate "sí, incluso teniendo a todos en contra".