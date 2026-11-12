Se recrudece la guerra entre Jordi Wild y Vox: comunicados, acusaciones cruzadas y advertencias

La cancelación de la entrevista de Santiago Abascal en el famoso pódcast The Wild Project ha provocado el estallido de una guerra pública entre el popular creador de contenido Jordi Wild y la formación política Vox. La chispa que ha encendido el conflicto ha sido la cancelación de última hora de la charla que el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, tenía previsto conceder al exitoso espacio de Youtube en plena precampaña electoral de cara a la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre de 2026.

Lejos de quedar en un simple desacuerdo de agenda o enfoque, el desencuentro ha derivado en un cruce de reproches públicos, comunicados oficiales, duras acusaciones sobre falta de profesionalidad y un intenso marcaje en redes sociales por parte de destacados afines al partido.

La sombra de 'La Revuelta'

Todo comenzó a fraguarse apenas unas horas antes de la grabación prevista para el 11 de noviembre de 2026. Tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los principales candidatos a la presidencia —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal— aceptaron la invitación de Jordi Wild para someterse a sus extensas entrevistas en YouTube. Las de los candidatos progresistas ya se habían grabado con total normalidad, y la de Feijóo se mantenía en pie. Sin embargo, la de Abascal se canceló de manera fulminante.

El detonante oficial esgrimido por Vox fue la agria experiencia vivida por su líder en el programa La Revuelta de RTVE, presentado por David Broncano. Desde la formación ultraderechista denunciaron un severo tijeretazo de aproximadamente 40 minutos en la sala de montaje, donde habrían quedado censurados bloques enteros sobre soberanía energética, sanidad, política exterior y las polémicas preguntas sobre patrimonio y vida íntima.

Ante la negativa de TVE y la productora El Terrat de entregar el material en bruto, Vox emitió un comunicado oficial anunciando un veto drástico: "Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imágenes y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera o publicar el contenido total o parcialmente sin que Vox tenga, al menos, el mismo recíproco derecho respecto de la imagen y del contenido".

"Es una falta de respeto a mi profesionalidad"

La respuesta del creador de contenido con más de siete millones de seguidores no se hizo esperar. A través de un extenso vídeo publicado en su cuenta de X, Jordi Wild dio la cara visiblemente afectado, reconociendo que no había dormido y que este es el proyecto más importante de la historia de su pódcast. "He dormido muy mal. Este es un proyecto muy gordo en mi vida, es el proyecto profesional más grande que jamás he hecho y una de las cuatro patas se ha roto de una forma que me parece bastante injusta y bastante esperpéntica", lamentó el comunicador, mostrando el plano general de un plató preparado para una entrevista que nunca llegó a celebrarse: "Yo tendría que estar ahora hablando con él y la verdad es que la escena es bastante triste".

SANTIAGO ABASCAL NO VENDRÁ A THE WILD PROJECT pic.twitter.com/kU4YSDyTEn — Jordi Wild (@JordiWild) November 11, 2026

Wild explicó que, desde el primer momento, propuso un marco de total transparencia mediante un contrato firmado por todos los candidatos en el que él se comprometía legalmente a "no tocar ni un solo píxel de la entrevista" y a publicarla de forma íntegra, exigiendo a cambio únicamente que los invitados no le impusieran recortes previos.

No obstante, la situación se torció avanzada la tarde anterior, mientras entrevistaba a Pedro Sánchez, cuando el equipo de Vox exigió un cambio de condiciones e incluso la exclusividad sobre el material audiovisual grabado para proteger su imagen tras el revuelo de la televisión pública. "¿Qué tiene que ver Broncano conmigo? Yo soy otro mundo, yo no soy una productora, yo no soy una cadena de televisión, yo soy un tío independiente que tengo mi estudio y hago mis movidas", protestó visiblemente indignado Wild, tildando la pretensión del partido de "absolutamente imposible" y de "una falta de respeto a mi profesionalidad".

El señalamiento de Ndongo y la presión en redes

La decisión de la formación y la posterior respuesta pública de Jordi Wild desataron una oleada de reacciones por parte de perfiles vinculados al partido. Entre ellos, el conocido activista y rostro afín a Vox Bertrand Ndongo no dudó en arremeter públicamente contra el youtuber a través de un vídeo difundido en redes.

En su intervención, grabada a pie de calle, Ndongo cuestionó el relato del presentador y deslizó que este omitía detalles clave de la negociación: "Jordi, acabo de escuchar tu vídeo y, amigo mío... no le estás contando todo. No le estás contando todo. Cuéntalo todo, porque tú y yo sabemos por qué Vox cancela la entrevista. ¿Que la entrevista va a ser dura? ¿Abascal tiene miedo a sentarse delante de ti? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vas?", recriminaba abiertamente el activista, sugiriendo que el partido actuaba con motivos de peso y advirtiendo al creador de contenido que la formación "está en todas" y no se deja amilanar.

Ehh @JordiWild cuéntalo todo, tú y yo sabemos por qué no va Santiago, en VOX no son tontos! Están en todas, ¡EN TODAS! pic.twitter.com/K25VN3D3xf — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 11, 2026

Este argumentario fue replicado de forma masiva por cuentas del ecosistema digital afín al partido, que inundaron las publicaciones del pódcast con mensajes que acusaban al catalán de blanquear las condiciones de los medios tradicionales o de no querer aceptar las nuevas líneas rojas legales del partido.

La reflexión final y el último tuit de Jordi Wild

Frente a la presión, Jordi Wild mantuvo su pulso. En su análisis, reiteró que la espantada respondía a un cálculo estratégico de partido: "Mi opinión personal es que, después de salir tan reforzado de La Revuelta, venir aquí era un riesgo", sentenció el youtuber, argumentando que una charla profunda y exigente sobre economía o política exterior en un entorno sin guion previo suponía exponerse demasiado en plena precampaña.

Tras toda una tarde de tensiones y advertencias por parte de miembros de Vox para que se contara "la verdad", la noche se zanjó con un último tuit publicado por el propio Jordi Wild. En este mensaje, el creador de contenido evidenció su hartazgo ante las presiones y críticas del entorno del partido, reafirmándose en su absoluta independencia profesional y cerrando filas frente a los intentos de desviar la atención sobre un plantón que ya marca la precampaña.

Algunas cosas rápidas antes de ir a dormir, que hoy ha sido un día pesado en general y mañana tengo mucha cosa: - NO me gusta que se insulte a nadie, Abascal incluido, por supuesto. Por eso mismo, en mis explicaciones he sido lo más comedido y educado posible. La crítica está… — Jordi Wild (@JordiWild) November 12, 2026

Pese al varapalo, el pódcast sigue adelante: Wild agradeció públicamente la profesionalidad de Alberto Núñez Feijóo —quien decidió mantener su asistencia pese a la caída de su contrincante—, así como la predisposición mostrada en su día por Pedro Sánchez y Ada Colau. Por su parte, aunque Vox intentó justificar el veto como un acto de "protección de su reputación", las cicatrices de este choque frontal abren una brecha sin precedentes entre la nueva comunicación digital y los gabinetes políticos.