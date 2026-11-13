Asraf Beno, ganador sorpresa de 'Supervivientes All Stars': "Nunca pensé que iba a ganar"

La tercera edición de Supervivientes All Stars ha concluido con un desenlace que altera las quinielas previas. Tras más de dos meses de supervivencia extrema en los Cayos Cochinos y 64 jornadas marcadas por la dureza de las pruebas físicas y las tensiones cotidianas, Asraf Beno se ha alzado con el triunfo absoluto del certamen. El concursante se adjudica así los 50.000 euros de premio tras superar una reñida votación popular que le consolida frente a perfiles históricos de la telerrealidad española.

La organización del formato decidió romper con la dinámica habitual y trasladar el desenlace directamente a Honduras, prescindiendo del tradicional cierre en los estudios centrales de Mediaset. Hasta el enclave caribeño se desplazaron varios allegados de los aspirantes para respaldarles en el tramo decisivo. Entre ellos se encontraba Isa Pantoja, quien presenció en directo cómo su marido ganaba la última prueba de la temporada antes de enfrentarse a la deliberación de la audiencia, que tuvo que dirimir la victoria entre el propio Beno y la veterana Yola Berrocal.

El camino hacia el triunfo dejó atrás a otros dos competidores destacados. En cuarta posición quedó Omar Sánchez al sucumbir en el primer cruce de la velada. Poco después, Víctor Janeiro firmó la tercera plaza, conformándose con un meritorio puesto pese a haber arrancado como uno de los nombres con mayores opciones según los sondeos. La salida del diestro gaditano dejó servido el mano a mano final entre dos participantes con dilatada trayectoria en el género de la telerrealidad.

Presentado por Jorge Javier Vázquez, el momento culminante confirmó la victoria del modelo ceutí, quien no ocultó su sorpresa al escuchar el veredicto definitivo: "Muchas gracias, nunca pensé que iba a ganar. He ganado. Me habéis hecho más fuerte", manifestó emocionado tras fundirse en un abrazo con su cónyuge. Más tarde, a través de las redes sociales, Beno reiteró su gratitud al público y definió el premio como un reconocimiento a todo el esfuerzo realizado frente al hambre y el aislamiento.