Pedro Sánchez condecora a la 'streamer' Cristinini con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este jueves en el Complejo de la Moncloa la ceremonia de entrega donde concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la creadora de contenido Cristina López, conocida profesionalmente como Cristinini. El acto institucional, recogido en la agenda oficial del Ejecutivo, se enmarca en la estrategia del Gobierno para otorgar reconocimiento oficial a figuras del entretenimiento digital y la comunicación en redes sociales con amplia audiencia en España y Latinoamérica.

La concesión de esta distinción, una de las categorías más elevadas dentro del sistema oficial de honores y distinciones del Estado español, tiene como objetivo premiar servicios relevantes prestados al país y méritos de carácter civil. Con esta entrega, el Ejecutivo subraya la creciente proyección pública de los creadores de contenido digital y su peso en el panorama comunicativo actual.

🚨 Imágenes de Cristinini con Pedro Sánchez siendo condecorada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil: "Siento un orgullo tremendo, que te reconozcan así tu trabajo es de las cosas más especiales." https://t.co/Cm10AVtfIy pic.twitter.com/h9XevezMhm — Fley (@fley_es) November 12, 2026

Trayectoria digital y salto a la televisión pública

Cristina López, nacida en Cataluña y con raíces familiares en Granada, ha desarrollado su carrera principalmente en plataformas de retransmisión en directo y creación de vídeo, posicionándose como la creadora de contenido femenina con mayor número de seguidores en Twitch dentro del ámbito hispanohablante. Sus inicios profesionales estuvieron ligados al sector de los videojuegos, etapa en la que ejerció como presentadora del espacio El Píxel, antes de consolidar su presencia en internet a través de formatos de entretenimiento y retransmisiones en vivo.

Más allá de su actividad en plataformas digitales, su perfil profesional dio el salto a la televisión generalista mediante su incorporación a Radiotelevisión Española (RTVE). En la cadena pública, Cristinini asumió un papel destacado como copresentadora, junto a Ramón García, en el regreso del histórico formato televisivo El Grand Prix del Verano. Su participación en este espacio de la televisión estatal supuso su consolidación ante audiencias tradicionales y reforzó su vinculación con proyectos audiovisuales de alcance nacional.

Perfil público, regulación y estrategia digital

A lo largo de su trayectoria en Twitch, YouTube y televisión, Cristina López ha mantenido un perfil centrado en el entretenimiento y los videojuegos, sin pronunciamientos públicos a favor o en contra de formaciones políticas. Esta decisión de mantener un perfil alejado del posicionamiento partidista es una práctica habitual entre los creadores de contenido de gran alcance en España, dado que la audiencia de estas plataformas es transversal en términos ideológicos y los streamers suelen evitar declaraciones políticas explícitas para no fragmentar sus comunidades ni comprometer acuerdos comerciales con marcas y productoras audiovisuales.

Por otra parte, la presencia de figuras digitales en actos institucionales o en programas de radiotelevisión pública responde, según apuntan observadores políticos y de comunicación, a una tendencia más amplia de las instituciones por conectar con las generaciones más jóvenes. En este sentido, distintos partidos políticos y ejecutivos han intensificado en los últimos años su participación en pódcast, canales de streaming y formatos híbridos, buscando vías de comunicación alternativas a los medios tradicionales y a las ruedas de prensa convencionales.