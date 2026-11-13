Pedro Sánchez vuelve a La Séptima para ser entrevistado por Alba Carrillo

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, volverá este domingo 15 de noviembre al plató de La Séptima, la nueva cadena de la TDT española dirigida por Javier Ruiz que inició sus emisiones el pasado 5 de noviembre. Según han confirmado las propias presentadoras y la cadena a través de sus perfiles oficiales, el jefe del Ejecutivo participará a partir de las 17:00 horas en el programa Fuera de Control, conducido por Alba Carrillo y Marta Márquez desde los estudios de San Sebastián de los Reyes.

Esta cita en pleno arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre supone la segunda visita de Sánchez al canal en menos de una semana, tras la charla que mantuvo este lunes con Javier Ruiz.

Una vez más, Sánchez concede una entrevista a medios afines para evitar entornos menos amables.

Una ruta mediática por sitios afines

El anuncio de la participación de Sánchez en Fuera de Control coincidió con la emisión en directo de su entrevista con el creador de contenido Jordi Wild —un espacio por el que también han pasado Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, aunque no Santiago Abascal—. Dentro de su estrategia de comunicación hacia el 29N, el presidente ha priorizado la televisión pública, con intervenciones en octubre en La Revuelta y recientemente en El Perro Andaluz, ambos en La 1 de RTVE.

A esta presencia institucional se suma su doble apuesta por La Séptima —cuyos sondeos propios otorgan al PSOE mejores expectativas que el CIS de José Félix Tezanos— y diversas entrevistas en prensa escrita como El País y La Vanguardia, así como en el pódcast Keep it Cutre.

Por el contrario, Sánchez no acudirá a El Hormiguero, según confirmó el presentador Pablo Motos este miércoles. Los críticos de esta hoja de ruta contrastan su postura con la del líder de Vox, Santiago Abascal, quien sí acudió a La Revuelta de David Broncano, un entorno alejado de su espacio político.