Pedro Sánchez a una arrobada Alba Carrillo: "Begoña es una rompecorazones"

Tras su nuevo mitin con promesas, bailes y bandera española, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al programa de La Séptima Fuera de Control que presentan Alba Carrillo y Marta Márquez.

"Estoy animado", ha defendido Sánchez pese a los funestos pronósticos de las encuestas exceptuando el CIS y La Séptima. Según el presidente del Gobierno, se está encontrando "una movilización muy importante".

Tras justificar el adelanto electoral en el portazo del Congreso de los Diputados a los decretos tras el desahucio de Maricarmen, Alba Carrillo le ha llevado al terreno "del amor" hablando de Begoña Gómez y su sorprendente irrupción en campaña para proclamar que ella no es "la mujer de", pese al procesamiento que precisamente señala que se aprovechó de su condición de mujer del presidente para medrar en sus negocios.

"La vi fantástica. La veo siempre fantástica. Estoy muy enamorado de ella. Yo quiero mucho a mi mujer", ha proclamado Sánchez ante la arrobada mirada de las presentadoras. El presidente ha explicado que Gómez se decidió a entrar en campaña para protestar contra la idea de que "la pareja de un hombre no puede salir de su habitación". "¿Se tiene que dedicar a hacer petit point?", señaló Sánchez presentando a Gómez como una especie de heroína feminista frente a los jueces y sin entrar en los argumentos judiciales que señalan, entre otras cosas, el uso de recursos públicos por parte de Gómez para sus propios negocios.

Animado por las presentadoras, Sánchez ha seguido blanqueando la imagen de Gómez y la suya propia, a las puertas de que arranque el juicio y ha hablado de cuándo comenzó la relación. "Has debido de ser un chulazo y ella es guapísima", ha comentado Carrillo. "Fue un flechazo a primera vista", ha contestado Sánchez, "ella es una rompecorazones". Según el presidente, se conocieron en una fiesta y "todo fue muy rápido". Sánchez hasta ha comentado que le pidió que se casase con ella "en un restaurante asiático": "Estaba enamorado, como lo estoy, y me apetecía mucho casarme con ella", ha dicho el presidente.

"Sigo enamorado", ha insistido el presidente en una edulcorada entrevista sin menciones a la corrupción en la que ha comentado sobre su matrimonio que "la vida nos ha situado en experiencias, muchas buenas, alguna mala, como habernos cruzado con algunos personajes, pero nos ha fortalecido como pareja". Añadió que además meditan juntos y también hacen deporte juntos. "La pareja se fortalece", ha dicho.

También se ha referido a su suegro, sin mentar sus negocios, y a sus hijas. De su suegro ha hablado al comentar su gestión de la pandemia de covid sin atisbo de autocrítica. En su lugar, Sánchez ha contado sus experiencias "traumáticas", como el ingreso de su suegro y el hecho de que "le acortó el tiempo de vida" cuando era "una persona con muchísima vitalidad". También ha comentado que sus padres "también lo cogieron, mi mujer también, todos lo cogimos".

Sobre sus hijas, ha vuelto a comentar, como hizo con Jordi Wild, que "han vivido situaciones violentas en alguna discoteca" cuando se ha cantado "el famoso cántico Sánchez, hijo de puta". "Ellas se sienten muy violentadas y acaban saliendo del local", ha dicho el presidente, que ha asegurado que las dos "son muy fuertes" y cuando les ven "fuertes" a su mujer y a él "se tranquilizan". A preguntas de Carrillo, también ha hablado del novio matemático de una de sus hijas y su sorpresa cuando se enteró de que su suegro era Sánchez. Ha contado sobre su ideología que le "ve progresista" y es "majete". Su otra hija, ha dicho, está soltera.

Sánchez ha comentado también que le gustaba "lavar los platos" y ha dicho que conciliar es difícil, pero cuenta con la ventaja "de vivir cuando trabajo". "Si tengo media hora libre, estoy con ellas, me pongo un café y vuelvo", dijo de sus hijas, señalando que "practica mucho ese ir y venir".