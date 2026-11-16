El cara a cara de Sánchez y Feijóo deja sin programa a Broncano y Pablo Motos pero Iker Jiménez aguanta

El próximo jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas, la campaña electoral hacia los comicios generales del 29-N vivirá su cita más decisiva con el esperado debate cara a cara entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El encuentro, organizado por la Academia de Televisión desde el Plató A de Madrid Content City —en Tres Cantos— y moderado por su presidenta, María Casado, se distribuirá mediante señal institucional a través de ocho canales nacionales de televisión en abierto: La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima.

La emisión simultánea de este gran acontecimiento político ha obligado a todos los grandes grupos audiovisuales a reestructurar de urgencia su programación semanal. Con el objetivo de proteger el rendimiento de audiencia de sus grandes formatos de entretenimiento y evitar el choque frontal con el debate, las cadenas han decidido adelantar estrenos, suspender sus espacios estrella del access prime time y desplegar ambiciosos especiales informativos previos y posteriores al duelo televisivo.

RTVE blinda 'El Perro Andaluz' y sacrifica 'La Revuelta'

La corporación pública ha sido una de las primeras en mover ficha para salvaguardar una de las grandes revelaciones de su temporada televisiva. RTVE ha confirmado que El Perro Andaluz, el formato de entrevistas y humor conducido por Manu Sánchez, abandonará puntualmente su noche habitual del jueves para adelantarse al miércoles 18 de noviembre en el prime time de La 1, emitiéndose justo después de La Revuelta (en torno a las 23:00 horas) con Miguel Ríos y Àngels Barceló como invitados.

Asimismo, la cadena pública ha decidido cancelar la emisión de La Revuelta correspondiente al jueves 19 de noviembre. El espacio presentado por David Broncano dejará su hueco en la parrilla para dar paso a la cobertura especial de los Servicios Informativos de RTVE. Tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas y TVE Internacional, la periodista Pepa Bueno estará al frente de un programa especial previo al debate y otro posterior en el que se analizarán todas las claves del enfrentamiento entre ambos candidatos.

Atresmedia suspende 'El Hormiguero' y 'El Intermedio'

El grupo de San Sebastián de los Reyes ofrecerá la señal del cara a cara de forma simultánea en sus dos principales cadenas generalistas, una decisión que conlleva el sacrificio de sus dos buques insignia diarios del access prime time. En Antena 3, Pablo Motos suspenderá la entrega de El Hormiguero prevista para la noche del jueves. Esta cancelación obliga a la cadena a aplazar y reubicar en otra fecha la esperada visita del creador de contenido Jordi Wild, quien iba a acudir al programa tras su reciente ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno.

Por su parte, laSexta también dejará sin emisión a El Intermedio, el espacio conducido por el Gran Wyoming. Para arropar el encuentro electoral, Atresmedia apostará por sus rostros informativos de referencia: en Antena 3 será Vicente Vallés quien conduzca los especiales previos y posteriores al cara a cara, mientras que en laSexta la cobertura especial antes y después del debate correrá a cargo de Antonio García Ferreras.

Mediaset adelanta 'GH VIP 9' y apuesta por Iker Jiménez

Mediaset España ha confirmado que emitirá el debate íntegramente y en directo de manera simultánea a través de sus dos canales principales, Telecinco y Cuatro, lo que ha desencadenado una profunda reorganización en ambos. El movimiento más destacado afecta al estreno de GH VIP 9 en Telecinco. Inicialmente programada para el jueves 19, la gala inaugural del reality —que contará con la participación de Belén Esteban— se adelantará finalmente al miércoles 18 de noviembre, provocando un duelo directo en la noche del miércoles contra El Perro Andaluz de La 1.

Para la noche del jueves en Telecinco, la cadena ha diseñado una programación especial que arrancará a las 21:00 horas con una edición especial de Informativos Telecinco presentada por Carlos Franganillo como antesala del encuentro político. Una vez concluido el cara a cara, alrededor de la medianoche, Telecinco retomará el entretenimiento conectando en directo con la casa de GH VIP para seguir la convivencia de sus concursantes.

En Cuatro, la reestructuración afectará tanto a su edición nocturna de noticias como a su oferta de prime time. El jueves 19, Noticias Cuatro 2, con Diego Losada y Mónica Sanz, adelantará su emisión a las 20:00 horas. A las 21:00 horas tomará el relevo una entrega especial titulada Horizonte. Cara a Cara, conducida por Iker Jiménez y Carmen Porter. El espacio interrumpirá su emisión a las 22:00 horas para conectar con la señal institucional del debate y la retomará inmediatamente después para analizar todo lo ocurrido junto a su mesa habitual de colaboradores.

La Séptima se vuelca con el sanchismo

La Séptima también se ha sumado a la retransmisión en directo del cara a cara a partir de las 22:00 horas. Además de modificar su parrilla nocturna del jueves para ofrecer un programa especial previo y otro posterior al debate conducidos por el periodista Javier Ruiz, la cadena ha puesto en marcha una cobertura temática especial a lo largo de toda la semana, dedicando cada jornada a analizar uno de los cinco bloques acordados por los equipos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Con este despliegue, las cadenas dejan encarrilada la primera gran cita electoral en televisión, a la espera de repetir previsiblemente una operación similar de reajustes la próxima semana, cuando se celebre el debate a cuatro con el resto de los principales candidatos.