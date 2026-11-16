De Belén Esteban a una alcaldesa que renegó del PSOE: los concursantes confirmados de 'GH VIP 9'

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Katrin Ortega

Alcaldesa de Parauta (Málaga) que saltó a la fama por ser la regidora más votada de España en 2023 (con un 88,13 % de los apoyos) y por romper recientemente con el PSOE por discrepancias con la dirección del partido. Continúa al frente del Ayuntamiento como independiente mientras da el salto directo de la política municipal al entretenimiento televisivo, convirtiéndose en el perfil más atípico de la edición.