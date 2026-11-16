De Belén Esteban a una alcaldesa que renegó del PSOE: los concursantes confirmados de 'GH VIP 9'
Tras casi tres años de ausencia de la versión con famosos, Mediaset ha decidido apostar nuevamente por GH VIP con un casting explosivo que reúne a antiguos rostros emblemáticos de Sálvame, veteranos de los realities y perfiles inesperados de la política y la crónica social. Con una nueva casa ubicada en Tres Cantos, la emisión comienza este miércoles 18 de noviembre
Belén Esteban
Colaboradora televisiva y figura indiscutible de la prensa del corazón en España desde su relación con el torero Jesulín de Ubrique. Conocida popularmente como «la princesa del pueblo» o «la patrona», regresa a un formato en el que ya hizo historia tras proclamarse ganadora de GH VIP 3 en 2015.
Karmele Marchante
Periodista especializada en crónica social con una extensa trayectoria en prensa escrita y televisión, recordada por espacios como Tómbola y su etapa como colaboradora histórica en Sálvame. Su entrada genera especial morbo por sus sonados desencuentros pasados tanto con Belén Esteban como con el presentador, Jorge Javier Vázquez.
Raquel Mosquera
Peluquera y empresaria que alcanzó la popularidad tras casarse con el fallecido boxeador Pedro Carrasco. A lo largo de los años se ha consolidado como un rostro habitual de los platós de Telecinco y veterana de realities tras competir en Expedición Imposible y en dos ediciones de Supervivientes.
Raquel Bollo
Diseñadora de moda y tertuliana habitual de programas de Mediaset como A tu lado, Sálvame y Fiesta. Saltó a la fama tras su matrimonio con el cantante Chiquetete y cuenta con amplia experiencia en la telerrealidad tras haber participado en Supervivientes y en la cuarta edición de GH VIP.
Pipi Estrada
Periodista deportivo y colaborador televisivo con décadas de carrera en radio y televisión, actualmente ligado a El Chiringuito de Jugones y Fiesta. Al margen de la información deportiva, ha sido protagonista habitual de la prensa rosa por sus mediáticas relaciones sentimentales con Terelu Campos y Miriam Sánchez.
Katrin Ortega
Alcaldesa de Parauta (Málaga) que saltó a la fama por ser la regidora más votada de España en 2023 (con un 88,13 % de los apoyos) y por romper recientemente con el PSOE por discrepancias con la dirección del partido. Continúa al frente del Ayuntamiento como independiente mientras da el salto directo de la política municipal al entretenimiento televisivo, convirtiéndose en el perfil más atípico de la edición.
Arturo Requejo
Exconcursante vasco que saltó a la fama en Gran Hermano 11 (2009), donde se convirtió en uno de los participantes más recordados por su turbulenta relación con Indhira Kalvani. Posteriormente participó en Supervivientes y estuvo vinculado a la crónica social por su relación con la cantante Merche.
Paloma González
Estilista de moda y comunicadora que alcanzó notoriedad pública como coach del programa Cámbiame de Telecinco, donde protagonizó una recordada polémica con Natalia Ferviú. Desde entonces ha colaborado en diversos magacines de actualidad y moda.
Gianmarco Onestini
Modelo, cantante e influencer italiano que dio el salto a la televisión en Grande Fratello antes de triunfar en España. Fue uno de los grandes protagonistas de GH VIP 7 por su romance con Adara Molinero y posteriormente participó en El tiempo del descuento y Supervivientes 2021.
Cristina Porta
Periodista deportiva y colaboradora televisiva que se dio a conocer en formatos de telerrealidad tras quedar segunda finalista en Secret Story. En los últimos años ha desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos participando en concursos como La casa de los famosos y ganando Top Chef VIP. Coincidirá en la casa con Gianmarco Onestini, hermano de su expareja Luca Onestini, con quien protagonizó una tensa ruptura.
Carlos Corbacho
El exrepresentante y examigo de Isabel Pantoja, Carlos Corbacho, vuelve a la televisión para participar en Gran Hermano VIP. Acusado por muchos de traición tras revelar intimidades de la cantante, su llegada a la casa de Guadalix podría granjearle tanto grandes apoyos como feroces enemigos.