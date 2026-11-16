Nocturnidad y alevosía: los espectadores destapan la "sucia" estrategia de Cintora para esparcir bulos en TVE

A las 2:22 de la madrugada, cuando la inmensa mayoría de la audiencia ya dormía, el equipo de Malas Lenguas Noche decidió publicar en sus redes sociales la rectificación sobre una grave información falsa difundida una semana antes contra Vox. Un horario intempestivo que coincidió con el cierre de la emisión televisiva de este sábado, 14 de noviembre, momento en el que Jesús Cintora optó por dar paso a una de sus redactoras para leer un breve comunicado en nombre del programa, evitando así pronunciar él mismo la marcha atrás.

La maniobra, ejecutada con nocturnidad y alevosía tras días de silencio, ha sido interpretada por numerosos espectadores en las redes sociales como una estrategia deliberada para minimizar el impacto de la retractación y evitar que la opinión pública se enterase de que el espacio de la televisión pública había difundido una falsedad.

Esta rectificación llega apenas 24 horas después de que Gonzalo Miró tuviera que hacer lo propio en la versión diaria del formato de La 1 de RTVE por otro grave episodio que afectaba directamente a Santiago Abascal.

Un comunicado de madrugada que no convence

Fue la redactora María Espínola la encargada de dar lectura en antena al escrito con el que el programa de Cintora intentó cerrar la polémica. "El pasado sábado 7 de noviembre mostramos en este programa un mensaje publicado por Santiago Abascal en sus redes sociales en 2014 donde se veía una fotografía de una pancarta con el mensaje: 'Si quieres franquismo, vota Vox'. Queremos aclarar que dicha pancarta no pertenecía a Vox", rezaba el texto leído al filo del cierre del programa.

Lejos de asumir la responsabilidad por haber atribuido a la formación un lema franquista, la redacción optó por justificar lo ocurrido como un simple malentendido y anunciar el borrado de pruebas: "El mensaje de Santiago Abascal tenía por objeto denunciar un hostigamiento a miembros de su partido en Euskadi. La forma en la que contamos esa información pudo dar lugar a una interpretación equivocada y, por ello, el fragmento ha sido retirado de todas nuestras plataformas digitales".

Sin embargo, el intento de pasar página a las 2:22 de la mañana provocó el efecto contrario en las redes sociales, donde el hilo con el comunicado se llenó rápidamente de mensajes muy críticos. Muchos usuarios señalaron directamente la maniobra horaria del programa con comentarios como: "Lo ponéis de madrugada. Pero no os preocupéis. Ya nos encargamos los demás de ponerlo en horas más apropiadas".

Asimismo, los espectadores afearon la falta de una disculpa explícita y el uso de eufemismos en el texto: "No encuentro las palabras 'pedimos disculpas', voy a por las gafas... No, qué va... Es que no lo habéis escrito" o "Interpretación equivocada? 'aclarar'? Está muy claro lo que dijisteis e igual de clara debería ser la rectificación, más aún cuando se supone que sois periodistas".

Otros usuarios ironizaron con el lema habitual del presentador contra la desinformación —"¡Bulos no, Cintora, bulos no! ¿Reculando, eh?"— y apuntaron al trasfondo legal de la retirada del vídeo: "Traduzco: 'era una información tan falsa y capciosa que la retiramos porque íbamos a perder la querella que nos iban a meter'": "La sucia estrategia de Cintora es esparcir un bulo y rectificarlo de madrugada".

El detonante: la denuncia de Abascal en La Revuelta

El mea culpa de los dos programas de RTVE no ha sido espontáneo, sino la consecuencia directa de la visita de Santiago Abascal a La Revuelta el pasado lunes. Durante su entrevista con David Broncano, el candidato de Vox a las elecciones generales del 29 de noviembre puso en evidencia las prácticas de la cadena pública ante millones de espectadores: "En esta casa se ha manipulado brutalmente sobre nosotros, y de una manera increíble".

Abascal desmontó en directo el montaje de la pancarta emitido por el espacio de fin de semana: "Ayer mismo, en TVE, aparecía una pancarta en un programa, que no sé si era el de Cintora, y decía: 'el día que Santiago Abascal hizo apología del franquismo'. Y estaban sacando una pancarta que habían colocado unos que vinieron contra mí a atacarnos en Vizcaya". El líder político calificó la emisión de "absolutamente falso" al tratarse de un cartel utilizado precisamente para hostigar a su partido.

El precedente de Gonzalo Miró por otro "error" con Abascal

En esa misma intervención con Broncano, Abascal denunció también un segundo episodio ocurrido apenas un día antes en la versión diaria de Malas Lenguas: "Ayer mismo tras la detención de unos tipos de una organización que se llama Núcleo Nacional, aparecían todas sus imágenes encapuchados, y TVE emitía mi imagen en mitad de todo ese relato cuando no tengo absolutamente nada que ver con la gente que va encapuchada ni con esa noticia".

Ante la magnitud de la denuncia, Gonzalo Miró se vio obligado este viernes —un día antes de la rectificación nocturna de Cintora— a mirar a cámara para pedir perdón y atribuir la asociación de Abascal con una organización neonazi a un fallo técnico ocurrido el viernes 6 de noviembre. "Hay que aclarar una cosa. Nos queremos disculpar aquí en Malas Lenguas por un error técnico que tuvimos el pasado viernes 6 de noviembre, por el que se emitió un segundo de imagen de Santiago Abascal mientras comentábamos una información sobre Núcleo Nacional", explicó Miró, asegurando que "fue un error" sin intención de manipular.

Un doble varapalo para la credibilidad de ambos formatos de TVE que ha terminado con dos rectificaciones consecutivas en menos de 48 horas.