Rosa Benito, implacable: desvela el motivo de la ruptura de su amistad con Belén Esteban

La tensión entre dos de los rostros más emblemáticos de la televisión en España ha alcanzado un punto de no retorno. Rosa Benito protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al pronunciarse de forma implacable sobre Belén Esteban, durante su paso por Supervivientes All Stars, en el que desveló el auténtico motivo de la ruptura de su amistad.

Lejos de dejar la puerta abierta a una reconciliación tras años de distanciamiento, la colaboradora fue tajante al enterarse del regreso de Belén a los platós de Mediaset: "Ella vuelve y yo me voy", sentenció con absoluta rotundidad. Rosa explicó los motivos reales que dinamitaron su relación de afecto, señalando directamente un límite que considera cruzado e imperdonable.

"Yo he querido a Belén con locura. He estado pendiente de Belén y ella de mí muchísimos años. He estado hablando con Belén hasta las 6 de la mañana cuando mi cuñada estaba en Houston. Yo tenía una comunicación muy bonita con ella. Al final pasan cosas. Llegó un momento en el que empezó a criticarme cuando estaba en otra cadena, empezó a hablar de mi hija y a reírse de ella, y decidí... Si a mí me tocan a mi hija, igual que si tocan a la suya, nos duele. Me dolía que se metiera con mi hija y que con otros compañeros echara más leña" ha explicado. Rosa zanjó cualquier tipo de vínculo sentimental actual con la de Paracuellos, asegurando que el cariño se ha esfumado por completo: "No se lo voy a perdonar nunca. Para mí esta señora es nada, igual que espero ser nada para ella [...] Cero cariño".

Rosa Benito cuenta cómo se acabó la relación con Belén Esteban y responde a su entrevista: "Pena me tenía que haber tenido cuando yo estaba mal, ahora no" #SVDebateFinal https://t.co/Fkk2HPmNCC — Supervivientes (@Supervivientes) November 16, 2026

Rosa reaccionó también a las palabras de Belén, que decía sentir lástima por su situación. Le respondió que no la sienta: "Que ella diga que me tiene lástima, no lo tengas; yo ahora mismo estoy feliz, estoy bien, estoy trabajando y me veo hasta guapa". Añadió que no le han gustado algunas actitudes suyas que ha visto en pantalla y que esas imágenes la han dejado tocada.

Asimismo, Rosa confesó sus planes de futuro más inmediatos respecto a su presencia en los medios de comunicación: "Después de esta noche, quiero estar en los programas de esta casa porque creo que se lo merecen, no lo tengo seguro. Me siento con el derecho de hacerlo y una vez eso quiero retirarme, quiero dejar la tele", anunció de forma tajante. Aun así, no evitó bromear sobre las posibles ofertas del futuro, además citando el programa en el que va a concursar su examiga Belén Esteban: "Si me ofrecen GH VIP una temporada, me lo pienso. Yo lo que quiero es pasar unas Navidades en casa", comentó entre risas.

En cuanto a la gala final, como comentó Sandra Barneda, "llevamos tres ediciones de All Stars y creo que es la edición en la que nos hemos superado en concursantes, porque lo habéis pasado fatal y ha habido cero queja. Habéis batido un récord porque nadie de vosotros ha pedido abandonar. ¡Gracias, gracias, porque eso hace grande a un programa", valoró ante los participantes.

Omar Sánchez rompe su silencio y lanza un mensaje sobre Anabel Pantoja: "Siempre he estado a la sombra de ella" #SVDebateFinal https://t.co/xa3gpqaLiX — Supervivientes (@Supervivientes) November 16, 2026

Mientras Omar Sánchez fue el primero en intervenir para señalar que su paso por la isla supuso un punto de inflexión personal, Víctor Janeiro hizo hincapié en el disfrute del reto tras haber participado en otros formatos de telerrealidad. La segunda clasificada, Yola Berrocal, agradeció el respaldo de los espectadores.

Asraf Beno habla sin tapujos de Isabel Pantoja y responde a las críticas de sus excompañeros: "He escuchado comentarios" #SVDebateFinal https://t.co/ghFRVZSno3 — Supervivientes (@Supervivientes) November 16, 2026

La emisión también estuvo marcada por la reacción de Alma Bollo durante las declaraciones de Asraf, donde comentó que se sintió inferior por sus orígenes familiares por parte de Isabel Pantoja, y que provocó que Alma abandonase el plató, matizando que su intención no era rebatir el relato de Asraf, sino evitar cuestiones relativas a su entorno familiar. En cuanto al apartado sentimental de la noche, lo protagonizaron Ivana Icardi y Arkano, ya que ambos concursantes confirmaron que su relación dio un paso más tras el final del concurso, reconociendo que mantuvieron un encuentro fuera de la vigilancia de los equipos de grabación en el hotel.