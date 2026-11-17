A David Broncano se le ha agotado la paciencia. Una semana después de la controvertida visita de Santiago Abascal a La Revuelta, el presentador arrancó la emisión de este lunes en La 1 respondiendo de lleno a la denuncia interpuesta por Vox contra RTVE y la productora El Terrat ante la Junta Electoral Central (JEC) por el "secuestro" de 40 minutos de grabación que no llegaron a emitirse. Lejos de aceptar la exigencia del partido de publicar el bruto íntegro sin cortes, el cómico defendió la edición de su equipo y cerró la puerta a cualquier futura concesión hacia la formación.

"Como no hubo programa la semana pasada no pudimos comentarlo, que ha hecho... ¿Sabéis que Vox después del programa nos ha denunciado a la Junta Electoral? Que ya no quería yo comentar mucho más, pero...", arrancó explicando el conductor, quien tras la entrevista a Ada Colau del pasado martes no había tenido ocasión de reencontrarse con su audiencia.

El cómico de TVE dejó clara su postura ante el comunicado del partido: "Simplemente quiero comentar para que no se aprovechen. Ya bastante se han aprovechado del programa, para mi desgracia, pero para que no se aprovechen con esto también, porque ellos dicen que la entrevista fue más larga, que es verdad, y que luego quitamos unos cuantos minutos, cosa que hemos hecho literalmente en los 1.500 programas que llevamos".

Uno de los puntos clave con los que Broncano desmontó el relato del partido fue revelar que el propio Abascal fue advertido en directo y dio su visto bueno a los recortes: "Se dijo aquí. Le dije: 'Santiago, que sepas...'. Y él dijo: 'Sí, perfecto'". Además, subrayó que la tijera forma parte de la mecánica habitual de La Revuelta con cualquier invitado, sin importar su color político: "A Pedro Sánchez se le quitaron 50 minutos, siempre lo hacemos".

Pese a asegurar que hacer público el material descartado no cambiaría en absoluto la percepción de lo ocurrido en el teatro, Broncano descartó tajantemente complacer a Vox. "Hay una cosa que creo que es importante decir, que es que, o sea, nosotros podríamos perfectamente hacer una excepción con Vox y subirlo para que se vea que no había nada ahí, pero...", dudó antes de sentenciar entre los aplausos del público: "Quiero decir que como los minutos que se quitaron no cambiarían nada de la entrevista, podríamos decir lo subimos, pero claro, ya hicimos una excepción con Vox y la cagamos, con lo cual no vamos a concederles nada nunca más porque nos la han liado".

El presentador aseguró estar "perplejo" por las acusaciones de censura, señalando que el montaje final fue, precisamente, muy favorable para el líder político y poco agradecido para él mismo. "Lo que me llama la atención es en qué piensan. O sea, nosotros la edición del programa con estas cosas, en otras entrevistas, si viene un actor o un cantante o lo que sea, hacemos la edición del programa un poco a lo que quede más gracioso y tal. Con ellos hicimos una entrevista para que se reflejase lo que había pasado aquí, porque es una entrevista política y tampoco queríamos sesgarlo. Es decir, ¿qué creen que hemos hecho?", reflexionó.

Broncano admitió el resultado incómodo de aquella entrega para defender la limpieza del montaje: "¿Qué creen que hemos dejado fuera? Si hemos sacado una entrevista en la que a él le aplauden todo el rato, habla lo que quiera. Yo quedo como un gilipollas. Hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?".

Según explicó, los descartes respondieron exactamente a la misma dinámica que se vio en antena: "Bueno, aquí estábamos todos presentes. Lo que hemos quitado es por lo mismo que se vio, que, bueno, pues fue un clima muy girado hacia él, evidentemente".

El contenido inédito que denuncia Vox

La ofensiva de la formación ante la Junta Electoral sostiene que RTVE y El Terrat amputaron alrededor de 40 minutos con cuestiones de interés electoral y se negaron a difundirlos. Desde el propio partido y distintos medios de comunicación ya se había filtrado parte de lo que quedó en la sala de montaje. Carlos H. Quero, miembro del equipo de comunicación de Vox, denunció en la red social X la eliminación de "un fragmentazo tremendo sobre los servicios públicos, quizá lo mejor de toda la noche, que curiosamente ha sido lo primero en ser amputado", así como bloques sobre "inmigración y sanidad, a propósito del anuncio reciente del Gobierno", una "profunda y sosegada explicación sobre las distintas fuentes de energía y la necesidad de ser soberanos" y referencias a la "imposibilidad de explorar y explotar nuestros recursos". A ello se sumarían, según fuentes periodísticas, respuestas sobre "remigración" y "cuestiones LGTBI".

Tampoco vieron la luz las dos preguntas clásicas del formato. Sobre el dinero en el banco, Abascal respondió apelando a su declaración de bienes: "Es público, están declarados todos mis ingresos en el Congreso y mi patrimonio, se declara cada cuatro años, lo he mirado antes de venir porque sabía que lo preguntabas: 21.000 euros en gananciales".

Respecto a las relaciones sexuales en el último mes, el líder de Vox frenó en seco al cómico: "Eso no me preguntes, corta el rollo ese, más que nada porque mis hijos están viendo el programa y entiendo el tono del programa, el humor, pero forma parte de mi intimidad, yo mis cosas íntimas no las hablo en público". Y remató justificando su postura por su entorno familiar: "Seguro que mi madre y mis familiares me están viendo, mi mujer, y seguro que van a estar mucho más contentos con esta posición y con esta timidez".

Dardo por Jordi Wild, autocrítica y respaldo a RTVE

Más allá del metraje eliminado, Broncano aprovechó su intervención para exigir a Vox que deje de utilizar su paso por La 1 como pretexto para cancelar su asistencia al pódcast de Jordi Wild. "Quería aclararlo para que no parezca que hemos modificado nada y para que no nos utilicen como excusa, porque ellos han utilizado eso para decir que no iban a Jordi Wild", reclamó.

El humorista compartió su propia teoría sobre los motivos reales detrás de ese plantón al youtuber: "Claro, porque lo que creo que les ha pasado es que les han dicho: 'esto no se ha salido bien'. Han visto que Jordi Wild iba a hacer una entrevista más dura, que él tenía periodistas, que él podía tenerlos. Yo creo que ellos han dicho: 'Bueno, no vamos ahí, no vaya a ser que nos pongan un compromiso', que es lo que va a pasar, y nos echan la culpa a nosotros. Entonces creo que por lo menos qué menos que decir que si no van es por cosas suyas, no por cosas nuestras".

Durante el repaso a la polémica, el colaborador Sergio Bezos también quiso salir en defensa de los asistentes habituales del programa, recordando cómo funciona el acceso al teatro: "El público también había que puntualizar a lo mejor cuando dicen que el público es nuestro, que la gente que viene aquí es gente libre que mete sus datos en una página web... Que no es que salgan de Moncloa". Broncano recogió el guante para hacer autocrítica por haber cedido a las exigencias de Vox de acudir con público afín: "Yo el otro día cuando lo decía, que me sentía mal con nuestro público, nuestro público es cualquier persona que venga aquí al teatro o que vea el programa en casa, no hago ningún sesgo de unos y otros, ¿no? Lo que pasa es que creo que el error de traer solo un público de un lado podía ofender a cualquier persona".

Por último, el conductor quiso eximir de cualquier responsabilidad a la dirección de la cadena pública, desmintiendo las insinuaciones de que actuó bajo imposición. "Y última última cosa, han dicho también, y creo que es importante de cara a la cadena y tal, que me habían obligado a hacer la entrevista y que RTVE me ha presionado para tal. Bueno, la responsabilidad es nuestra. Yo podía haber dicho: 'No, que no venga', pero creo que era peor. No lo sé, luego posiblemente me equivoqué, no sé cómo me habría pasado, pero bueno, que es cosa nuestra siempre", concluyó para zanjar una controversia que ahora queda en manos de la Junta Electoral Central.