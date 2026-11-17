Las entrevistas que hizo Jordi Wild a los tres candidatos a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre —Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo— siguen trayendo cola tras haberse publicado el primer día de campaña electoral, el pasado viernes 13 de noviembre, acumulando ya millones de visualizaciones. Además de generar un enorme interés político, la vivencia del propio creador de contenido y los tropiezos durante las charlas han acaparado gran parte de la atención, algo sobre lo que Wild quiso profundizar este lunes en el programa Horizonte.

Tras su conexión en directo con Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, el fundador de The Wild Project aclaró los detalles del despliegue en el estudio durante la visita de Pedro Sánchez. A diferencia de otros candidatos, Wild explicó que la presencia del presidente del Gobierno conlleva un protocolo diferente: "Él [Sánchez] tenía una serie de condiciones de seguridad que son un tema ya legislativo y que eran un poco más importantes que las de los demás. A nivel de ver que todo estaba bien, de pasar con los perros a observar toda la zona en la que se grababa el podcast". No obstante, matizó que el equipo se redujo considerablemente durante la emisión, señalando que "luego, durante la grabación en sí, había unas personas de seguridad, que estaban cerca de la salida por si las moscas, y había dos personas de su equipo. Y ya".

Polémica por la violencia de género y autocrítica

Uno de los momentos más criticados de la ronda de entrevistas ocurrió con Ada Colau (Frente Amplio), al tratar el tema de los 44 homicidios de mujeres registrados en lo que va de año. En esa charla, Wild respondió que "por suerte, de 50 millones, es un porcentaje muy pequeño". Reconociendo que se expresó "fatal", el podcaster publicó un vídeo en su canal de YouTube para hacer autocrítica y admitió abiertamente que "me lié, es verdad, y tengo que hacer autocrítica y por esto estoy aquí haciendo este vídeo".

Asimismo, añadió que era consciente en el momento de lo inadecuado de la frase: "Esas cosas que sabes que lo que tienes en la cabeza no lo estás sabiendo explicar bien, pero ya te has enredado y tiras hacia adelante. Sabía que eran frases que se podían sacar perfectamente de contexto". Pese a las fuertes críticas recibidas —incluidas las de la candidata de Podemos, Irene Montero—, agradeció el gesto de Ada Colau, quien salió públicamente en su defensa convencida de que el creador está en contra de dicha violencia. Wild reiteró sus disculpas recalcando que "es un tema muy sensible, que causa dolor a mucha gente y no tuve que explicarlo así. Pido perdón a quien le supo mal, se ofendió o incluso haya vivido experiencias de este tipo".

Desgaste mental y errores de planificación

Otro de los flancos analizados por el catalán fue el enorme desgaste mental que supuso grabar tres entrevistas de máxima tensión en tres días consecutivos. Wild reconoció que "comencé fuerte con la de Colau, me notaba con energía y con ganas de insistir. Con Sánchez estaba bastante bien, y luego pasó lo de Abascal, me hundí anímicamente ese día", en referencia al revuelo por la entrevista cancelada con Vox. A ello se sumó un día caótico y el agobio mediático que derivó en una gestión límite con Alberto Núñez Feijóo: "Cuando me di cuenta me quedaban 25 minutos y casi el 70% de la escaleta. Algunos temas que para mí eran fundamentales se quedaron fuera: la incomprensible defensa de Mazón un año después de la dana, la gestión de las residencias durante la pandemia y el tema de la vivienda, un tema que quería tratar con todos".

Del mismo modo, el creador admitió fallos en las verificaciones en directo al carecer de una planificación adecuada: "En ocasiones me daban una verificación cuando estaba ya tres temas más allá y no sabía cómo volver para atrás".

Cierre de etapa y futuro a largo plazo

Para finalizar, Wild confirmó que da por concluido su ciclo con este formato político de cara a estas elecciones y que no habrá debate. Anunció que retomará su contenido habitual tras un programa especial previsto para el lunes 23, aunque no cierra la puerta a idear un formato propio de cara al futuro: "Lo que me apetecería más, sinceramente, sería hacer el debate a cuatro de aquí cuatro años o en el momento en el que sea, hacer el debate a cuatro con los cuatro candidatos que sean en ese momento y montarlo yo a mi manera, un debate más punky, más hardcore, con micros abiertos constantemente".