La recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre (29N) continúa marcando la agenda de los principales espacios de entretenimiento y actualidad de la televisión en España. En este contexto de intensa exposición mediática de los candidatos a la Moncloa, Pablo Motos sorprendió este martes a los espectadores de Antena 3 al exponer sus dudas sobre el funcionamiento y la fiabilidad de la medición de audiencias televisivas.

El presentador de El Hormiguero expresó su incredulidad ante el dispar rendimiento de audiencia que han registrado las distintas entrevistas concedidas por el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, a lo largo de la campaña electoral en diferentes cadenas y formatos. "Es bastante incomprensible", llegó a afirmar Motos en directo, sembrando dudas sobre un sistema de audimetría implantado desde hace décadas en la industria audiovisual española, consensuado y aceptado por todos los grupos de comunicación y que esa misma noche volvió a otorgar el liderazgo absoluto de su franja a El Hormiguero con un 15,4% de cuota de pantalla frente a sus competidores directos, La Revuelta (12,6%) y Horizonte (11,3%).

Las declaraciones de Pablo Motos se produjeron durante el tramo final de la emisión de este martes, en el transcurso de su habitual tertulia de actualidad, en la que participaron los colaboradores Rubén Amón, Rosa Belmonte, Juan del Val y María Dabán. Mientras la mesa analizaba los últimos actos de campaña de los líderes políticos de cara a los comicios del 29N, el conductor del espacio de Atresmedia detuvo el debate para centrar la atención en el encuentro televisivo que había tenido lugar la noche anterior, el lunes, entre el periodista Carlos Franganillo y Pedro Sánchez en la edición nocturna de Informativos Telecinco.

Lejos de criticar la labor periodística de la cadena rival, Motos comenzó elogiando abiertamente el desempeño del director y presentador del informativo de Mediaset, asegurando que estuvo "extraordinario" durante el interrogatorio al jefe del Ejecutivo y destacando que logró que a Sánchez se le viera "un poquito incómodo" ante las preguntas planteadas en plató.

Fue en ese instante cuando el periodista Rubén Amón intervino para introducir el factor del seguimiento televisivo en la conversación: "¿Y sabes qué pienso yo de la audiencia, Pablo?", preguntó el tertuliano antes de ofrecer su particular interpretación política sobre el alcance de la emisión. "De la audiencia que no tuvo, no se sabe muy bien por qué. Yo creo que el partidario de Sánchez es tan militante que no lo quiere ver sufrir. Entonces, para verlo lastimarse de forma así vehemente, y para verlo torpe y lento, el 'sanchista' prefiere no verlo", prosiguió Amón entre las risas de los integrantes de la mesa.

"Nos hemos quedado con cara de conejo"

Recogiendo el guante lanzado por su colaborador, Pablo Motos decidió poner cifras concretas sobre la mesa para exponer su desconcierto ante los registros obtenidos por el líder socialista en Mediaset: un 7,8% de share y una media de 997.000 espectadores.

Pablo Motos cuestiona las #audiencias de las entrevistas a Pedro Sánchez "No se entiende nada. Un 33,9% en TVE, un 14,2% en La Séptima y un 7,8% en Telecinco. Es bastante incomprensible todo" pic.twitter.com/IRBIdobiZm — televisivok (@televisivok) November 17, 2026

Dirigiéndose directamente a la audiencia de Antena 3, el presentador realizó una comparativa entre las distintas paradas televisivas de Pedro Sánchez durante la campaña para justificar sus sospechas. "Aunque no entendáis de datos técnicos, os doy los porcentajes", introdujo Motos antes de enumerar los resultados de las cadenas rivales: "Cuando fue a Televisión Española sacó un 33 y pico [de share], que es una final de Champions. Cuando fue a La Séptima sacó un 14%, que es una cadena que acaba de empezar y es muchísimo, muchísimo". Con estas cifras, el presentador hacía alusión a las intervenciones del candidato socialista en La Revuelta, el espacio conducido por David Broncano en La 1, y en La Última Hora, el programa presentado por Javier Ruiz en el canal de reciente creación La Séptima.

Acto seguido, Motos contrapuso esos abultados porcentajes con el rendimiento del noticiero nocturno de Telecinco apenas veinticuatro horas antes: "Y ayer en Telecinco sacó un 7,8%, que es muy poco para una entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco. Entonces es bastante incomprensible todo y nos hemos quedado con cara de conejo", sentenció con tono suspicaz el conductor de El Hormiguero, provocando nuevamente las carcajadas de sus compañeros de tertulia.